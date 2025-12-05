Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «βλέπει» τα στατιστικά του Μεχντί Ταρέμι και «χαμογελάει», καθώς βρίσκει δίχτυα με «τρομακτική» συχνότητα σκοραρίσματος!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, για ακόμα μία σεζόν «οδηγεί» τον Ολυμπιακό στο σκοράρισμα.

Ο Μαροκινός επιθετικός έχει μία φανταστική εκκίνηση και μετράει ήδη 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις!

Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δει τον ποδοσφαιριστή, που χρησιμοποιεί περισσότερο από κάθε άλλον να αποχωρεί.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής κάνει «σέντρα» σε λίγες ημέρες και θα «στερήσει» από τους Πειραιώτες το πιο δυνατό τους «όπλο» στην επίθεση.

Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως έχουν βρει τον παίκτη, που μπορεί να τον «αντικαταστήσει». Με τον Μεχντί Ταρέμι να «γράφει» απίθανα νούμερα, ακόμα και αν ο χρόνος συμμετοχής του δεν είναι πολύ μεγάλος.

Δεύτερος σκόρερ, στο… 16 σε χρόνο συμμετοχής

Ο Ιρανός επιθετικός είναι πάρα πολύ κοντά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Κόντρα στην Ελλάς Σύρου (03/12, 2-5) σκόραρε μία φορά και έφτασε τα 10 γκολ στη σεζόν!

Προφανώς και από μόνο του είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, αλλά αυτό που το κάνει πιο ξεχωριστό είναι ο χρόνος συμμετοχής του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έχει δώσει συνολικά 534’, μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο πρώην επιθετικός της Ίντερ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάθε -περίπου- 53 λεπτά, με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

Αν κάνουμε μία γρήγορη αναζήτηση, θα βρούμε πως είναι αρκετά χαμηλά στους ποδοσφαιριστές με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στους Πειραιώτες.

Κι αυτό, γιατί είναι εκτός 11άδας, αλλά και εκτός 15άδας! Συγκεκριμένα, ο Μεχντί Ταρέμι είναι στο Νο.16, με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να «σπάσει» τα κοντέρ και να είναι και ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού στη σεζόν!

Δείτε ΕΔΩ τους ποδοσφαιριστές, με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό.