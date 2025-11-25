Ο Μεχντί Ταρέμι συνεχίζει να «γράφει» εντυπωσιακά νούμερα στη Stoiximan Super League, έχοντας μέχρι στιγμής ένα ασύλληπτο 100%!

Μπορεί όλοι στον Ολυμπιακό να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ωστόσο, πριν τους Μαδριλένους οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την «αποστολή» του Ατρομήτου (22/11, 3-0). Σε ένα ματς, που τη διαφορά έκανε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός προστάτεψε ξανά την έδρα του & «ισοφάρισε» σερί που είχε στην «εποχή Μαρτίνς» O Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα ένα «τρίποντο» στις «αποσκευές» του, αφού «προστάτεψε» και πάλι το γήπεδο του, με τη νίκη κόντρα στον Ατρόμητο (22/11, 3-0) να είχε και μία «ισοφάριση».

Μάλιστα, ο Ιρανός επιθετικός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και σκόραρε δύο φορές σε ελάχιστα λεπτά. Σε μία συνηθισμένη συνθήκη, καθώς αρκετές φορές που μπαίνει ως αλλαγή βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ωστόσο, το κάνει έχοντας στο… ενεργητικό του και ένα ασύλληπτο 100%!

🔴⚪✨ 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒅𝒐𝒘𝒏



1 Day to go



🆚 @realmadrid pic.twitter.com/o7jtIFODd9 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 25, 2025

Ο ασύλληπτος αριθμός του Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρέμι -αυτή τη στιγμή- έχει σκοράρει έξι γκολ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για αυτό και είναι στην 3η θέση των πίνακα των σκόρερ, πίσω μόνο από τον Άλεν Όζμπολτ και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Φυσικά, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι στο πόσα λεπτά θέλει, ώστε να «συνδεθεί» με τα αντίπαλα δίχτυα. Κι αυτό, γιατί έχει ένα γκολ κάθε 35 λεπτά! Τη μικρότερη αναλογία γκολ/λεπτά συμμετοχής, που θα βρει κανείς στη Stoiximan Super League.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει ακόμα ένα εντυπωσιακό στατιστικό, για τον πρώην επιθετικό της Ίντερ. Τα πόσα σουτ έχει επιχειρήσει.

Τη δεδομένη στιγμή θα σταματήσουμε να μετράμε στον αριθμό 10 για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσες από αυτές τις τελικές έχουν καταλήξει στην εστία; Σύμφωνα με το Sofascore τα έξι!

Δηλαδή, όποιο σουτ του Μεχντί Ταρέμι πηγαίνει προς την εστία «μεταφράζεται» ως γκολ! Κι όμως, μετά από επτά αναμετρήσεις αυτό το 100% παραμένει άθικτο.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι το πότε θα «χαλάσει» αυτό το στατιστικό, καθώς είναι -σχεδόν- ακατόρθωτο να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το στατιστικό.