Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει -και- σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεπερνώντας κάθε άλλο συμπατριώτη του.

Η επαφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τα αντίπαλα δίχτυα δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις, όπου οι αριθμοί «μιλούν» από μόνοι τους.

Μετά το παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο Μαροκινός στράικερ σκόραρε απέναντι και στον έτερο «γίγαντα» της Ισπανίας. Με κεφαλιά έγραψε το 3-4 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Κάπως έτσι, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε στα 25 τέρματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει σε Champions League, Europa League και φυσικά, το Conference League.

Μάλιστα, στην δεύτερη και στην τρίτη διασυλλογική διοργάνωση, είχε καταφέρει να αναδειχθεί ως πρώτος σκόρερ, το 2025 και το 2024, αντίστοιχα.

Με το τέρμα του απέναντι στη «Βασίλισσα», όμως, ο 32χρονος κατάφερε να κάνει δική του μία ξεχωριστή πρωτιά.

Συγκεκριμένα, έγινε ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Άφησε πίσω του τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, ο οποίος είναι στα 24 τέρματα.

🇲🇦 Ayoub El Kaabi (25 réalisations) est devenu le meilleur buteur marocain de l'histoire des Coupes d'Europe des clubs devant Youssef En-Nesyri (24). #OLYRMA — Stats Foot (@Statsdufoot) November 26, 2025

Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για ένα σπουδαίο ατομικό επίτευγμα, ιδίως εάν αναλογιστούμε τον χρόνο που χρειάστηκε, για να το πετύχει. Διότι, ο Ελ Κααμπί κατάφερε να σκοράρει 25 ευρωπαϊκά γκολ με τον Ολυμπιακό, μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια!