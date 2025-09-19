Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το πλάνο του εν όψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21/09, 21:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV εν όψει του ντέρμπι «αιωνίων» και μεταξύ άλλων, σχολίασε την κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το αν θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα του.

Μάλιστα, όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, ο Βάσκος τεχνικός ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας πως αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Από εκεί και πέρα, μίλησε και για όσα μπορεί να «μάθει» η ομάδα του από το παιχνίδι με την Πάφο, για το Champions League, αλλά και για την αλλαγή προπονητή στους «πράσινους».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για τα μαθήματα από το ματς με την Πάφο: «Νομίζω πως και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα ήταν αρκετά παρόμοια μεταξύ τους. Το επίπεδο των αντιπάλων μπορεί να διαφέρει, αλλά ήταν όλα κλειστά παιχνίδια στα οποία δυσκολευτήκαμε να ανοίξουμε την άμυνα τους. Όταν παίζεις με ομάδες που κλείνονται στην άμυνα, τότε πρέπει να εκμεταλλευτείς τις πρώτες ευκαιρίες που έχεις για να κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο. Όσο χάνεις ευκαιρίες τόσο πιο δύσκολο είναι να σκοράρεις».

Για «0» του Ολυμπιακού στα πρώτα ημίχρονα, στη φετινή σεζόν: «Έχει να κάνει και με τον αντίπαλο που είναι πολύ πιο φρέσκος και ξεκούραστος όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Η αντοχή τους μειώνεται όσο περνούν τα λεπτά. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό».

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια, μετά την πρεμιέρα στο Champions League: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ και είναι τώρα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους παίκτες που έχουμε».

Για την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό κι αν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του: «Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το αήττητο σερί που έχει κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Όχι, δε μπορώ να σκέφτομαι τι έγινε πέρσι. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να σκεφτόμαστε αυτό. Νομίζω πως ούτε ο αντίπαλος θα το σκέφτεται. Εξάλλου έχουν καινούργιους παίκτες και καινούργιο προπονητή».

Για το αν θα κάνει αλλαγές: «Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες που έπαιξαν την Τετάρτη. Την Πέμπτη έκαναν αποθεραπεία και το Σάββατο θα δούμε πως θα είναι και θα αποφασίσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό».

Για την κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς: «Είναι και οι δύο καλά».