Η «μικρή» αλλά μεγάλη για κάποιους κίνηση του Παναγιώτη Ρέτσου μετά το παιχνίδι με την Πάφο.

Η Πάφος αναμενόταν και αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι». Πολύ σκληρή για να «πεθάνει». Ο Ολυμπιακός δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και κυνήγησε στην πρεμιέρα του στα «αστέρια». Η επιστροφή του στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League δεν συνοδεύτηκε με το θετικό πρόσωπο που όλοι περίμεναν και ήλπιζαν στον Πειραιά.

Οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν τον τρόπο να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, τη λειτουργία της οποίας εξήρε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του. Κάπως έτσι και πριν καλά καλά ξεκινήσει το ταξίδι του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ο δρόμος έγινε ακόμα πιο ανηφορικός αν σκεφτεί κανείς ποιες ομάδες θα συναντήσει στα προσεχώς.

Όπως όμως είπε και ο προπονητής του, κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτό που προέχει είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως και να έχει βέβαια, παρότι το πολυπόθητο τρίποντο δεν ήρθε, η βραδιά ήταν μεγάλη και σημαντική για τον Ολυμπιακό. Κάτι που δεν ξέχασαν οι παίκτες του, παρά την έκδηλη στενοχώρια και πικρία τους.

Ο Μεντιλίμπαρ «έβγαλε το καπέλο» στην Πάφο για τον τρόπο που λειτούργησε Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα κόντρα στην Πάφο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξήρε την προσπάθεια της αντιπάλου.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του Κροάτη ρέφερι, ο κόσμος χειροκρότησε τους «ερυθρόλευκους» για την προσπάθεια και εκείνοι ανταπέδωσαν. Στιγμές αργότερα, ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος που ήταν απροσπέλαστος, πλησιάσε το σημείο της κερκίδας από όπου παρακολουθούν τον αγώνα οι οπαδοί με ειδικές ανάγκες και ΑΜΕΑ, χαρίζοντας τη φανέλα του.

Μία τόσο απλή κίνηση που όμως χαροποίησε βαθιά κάποιο παιδί και αξίζουν συγχαρητήρια στον Ρέτσο για το γεγονός αυτό. Μία ακόμα φορά που ο Έλληνας αμυντικός έδειξε υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης.

Διόλου τυχαία το παιδί αυτό, παρά τον… πόλεμο που έχει δεχτεί, πρωταγωνιστεί όντας μάλιστα αρχηγός των Πειραιωτών. Ώριμος εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Όπως υπήρξε και στις δηλώσεις του, εστιάζοντας στην τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού.