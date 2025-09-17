Ο θρύλος Νταβίντ Λουίζ σχολίασε στην κάμερα των Betarades και τον Τάσο Φαραό την ατμόσφαιρα στο Γ. Καραϊσκάκης, μετά το φινάλε της ισόπαλης πρεμιέρας.

Το όνομά του και μόνο προκαλεί δέος. Πληθώρα επιτευγμάτων, σωρεία κατακτήσεων και τροπαίων. Ο Νταβίντ Λουίζ βρίσκεται στην… δύση της υπέρλαμπρης και τρανής καριέρας του, προσφέροντας εμπειρία και παραστάσεις στο ρόστερ της φιλόδοξης και άπειρης εν πολλοίς, από αυτό το επίπεδο, Πάφου.

Γεγονός βέβαια που δεν αποδείχθηκε στο χορτάρι του φαληρικού γηπέδου, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός είχε στήσει μαεστρικά την ομάδα του, «εγκλωβίζοντας» τους γηπεδούχους ή αλλιώς οδηγώντας τους σε επιλογές που περίμενε όλη η άμυνα.

Εξού και οι έπαινοι του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τελευταίο σφύριγμα, στον άλλοτε βοηθό του Έμερι για την κατεύθυνση που είχε δώσει στην ομάδα του, ακόμα κι όταν αυτή έμεινε με δέκα παίκτες.

Η 17η του Σεπτέμβρη δεν σηματοδότησε μονάχα την επιστροφή του Ολυμπιακού στα αστέρια αλλά και του Νταβίντ Λουίζ σε αυτά. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, που «κοσμεί» με την παρουσία του το κυπριακό ποδόσφαιρο, αγωνίστηκε ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη σεζόν 2017-18 και τις 55 συμμετοχές που είχε «γράψει» μέχρι τότε.

Όπως είναι λογικό, είναι ιδιαίτερη στιγμή, για κάθε παίκτη, όταν αγωνίζεται στα… αστέρια. Αυτό δεν αλλάζει ούτε για τον Βραζιλιάνο θρύλο, όπως τόνισε στις δηλώσεις του, στους Betarades.

«Είναι πάντα υπέροχο που επέστρεψα στο Champions League. Νομίζω ότι κάθε παίκτης στον κόσμο θέλει να αγωνίζεται σε αυτήν την υπέροχη διοργάνωση. Για εμένα είναι ένα προνόμιο που είμαι πάλι εδώ».

Παρότι τραυματίστηκε νωρίς και έγινε αλλαγή στο 33′, ο Νταβίντ Λουίζ πρόλαβε να ζήσει εκ των έσω την ατμόσφαιρα στο Γ. Καραϊσκάκης ξανά, εκθειάζοντας τον κόσμο των Πειραιωτών. Πιο αναλυτικά τα όσα είπε ο Βραζιλιάνος αμυντικός στην κάμερα των Betarades:

«Υπάρχει πάντα εξαιρετική ατμόσφαιρα. Είναι πάντα υπέροχο να παίζεις εδώ. Έχω παίξει μερικά παιχνίδια εδώ και είναι πάντα δύσκολο να κερδίσεις τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Νομίζω ότι είναι αυτό που θέλει κάθε παίκτης στον κόσμο. Αυτού του είδους την ατμόσφαιρα, αυτό το εξαιρετική γήπεδο. Ήταν φοβερό παιχνίδι».

Αυτή ήταν η τέταρτη επίσκεψη του Νταβίντ Λουίζ στο Φάληρο, μετρώντας, πλέον, έναν διασυρμό (5-1), δύο διπλά της Άρσεναλ και μία ισοπαλία με την Πάφο.

Παράλληλα, ο πολύπειρος αμυντικός σχολίασε και το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Κύπρο, δείχνοντας πως το κλίμα, αλλά και η φιλοδοξία της Πάφου, ήταν τα στοιχεία που τον κέρδισαν και τον έπεισαν να υπογράψει.

«Το διασκεδάζω πολύ. Λατρεύω το κλαμπ και τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο. Υπάρχει τόση φιλοδοξία μέσα στην ομάδα και επίσης, αγαπώ πραγματικά την πόλη».

Τέλος, ο Νταβίντ Λουίζ έδωσε και τη δική του οπτική για την ισόπαλη πρεμιέρα μεταξύ Ολυμπιακού και Πάφου. «Ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετική ομάδα. Έπαιζαν με παίκτη παραπάνω, προσπάθησαν να κερδίσουν το ματς, αλλά τα καταφέραμε και εμείς καλά», κατέληξε ο Βραζιλιάνος.

Δείτε το βίντεο με ολόκληρες τις δηλώσεις του Νταβίντ Λουίζ, στους Betarades: