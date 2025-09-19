Η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League έλαβε «τέλος», με την Ελλάδα να έχει μία δυνατή «παρουσία»!

Η League Phase του Champions League επέστρεψε στις οθόνες μας. Όλο το καλοκαίρι τα προκριματικά μάς κρατούσαν συντροφιά. Ωστόσο, πλέον έχει έρθει η ώρα, που απολαμβάνουμε όσες ομάδες, μπόρεσαν να «μπουν» στον όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική έλαβε «τέλος», καθώς μετά από ένα «γεμάτο» τριήμερο (16-17-18/09) όλοι οι σύλλογοι έκαναν το «ντεμπούτο» τους για φέτος.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ολυμπιακός. Προφανώς, και η συμμετοχή του βοηθάει, ώστε να έχουμε ελληνική παρουσία από ποδοσφαιριστές.

Παρ’ όλα αυτά, και η χώρα μας είχε αρκετούς παίκτες, που έπαιξαν τις τελευταίες ώρες. Είτε ως «πρωτάρηδες», είτε έχοντας πάρει μία πρώτη «γεύση»!

Οι Έλληνας που έκαναν ντεμπούτο στα «αστέρια»

Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το ταξίδι τους, με «λευκή» ισοπαλία, αφού «κόλλησαν» στο… μηδέν με την Πάφο (17/09, 0-0).

Όπως είναι λογικό υπήρχαν Έλληνες ποδοσφαιριστές, που κατέγραψαν την πρώτη τους εμφάνιση στο Champions League.

Αυτοί ήταν οι Χρήστος Μουζακίτης και Σταύρος Πνευμονίδης, που πέρασαν ως αλλαγή. Ίδιο δρόμο «ακολούθησε» και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, ο οποίος έπαιξε, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν τιμωρημένος.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος ήταν επίσης ένας ποδοσφαιριστής από την Ελλάδα, που πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στη διοργάνωση.

Ωστόσο, στην ισοπαλία της Κοπεγχάγης απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/09, 2-2) ήταν ο… μοιραίος της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε αυτογκόλ στα τελευταία λεπτά.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, αν και έχει «κλειδώσει» τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει μέχρι τον Γενάρη στη Σλάβια Πράγας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να μπορέσει να πρωτοεμφανιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο 22χρονος μέσος δεν έχασε λεπτό, από το ματς απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ (17/09, 2-2), με την ομάδα του να χάνει τη νίκη, μέσα από τα… χέρια της.

Τελευταίος Έλληνας που έκανε ντεμπούτο στο Champions League ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο 25χρονος επιθετικός έφυγε από τον Παναθηναϊκό, με μία μεταγραφή-ρεκόρ!

Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να παίξει στα «αστέρια», καθώς πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (18/09, 4-1).

Οι «παλιοί» του Champions League

Φυσικά, υπάρχουν και Έλληνες παίκτες, που έχουν πάρει μία πρώτη «γεύση» από τη διοργάνωση.

O Παναγιώτης Ρέτσος, μαζί με τον Ολυμπιακό, επέστρεψε και ο ίδιος στο Champions League. Ο 27χρονος αμυντικός, είχε καταγράψει δύο συμμετοχές, όσο ήταν ποδοσφαιριστής της Μπάγερ Λεβερκούζεν. Ωστόσο, κόντρα στην Πάφο (17/08, 0-0) έκανε το «ντεμπούτο» του με τους Πειραιώτες.

Οι δύο τελευταίοι είναι λίγο-πολύ γνωστοί σε όλους. Οι Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης είχαν «βίους-αντίθετους» στην 1η αγωνιστική.

Ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα, αν και σκόραρε απέναντι στην Καραμπάγκ (16/08, 2-3) η ομάδα του υπέστη μία ήττα-σοκ! Γεγονός, που έφερε και την απομάκρυνση του Μπρούνο Λάγκε από τους «Αετούς της Λισαβόνας».

Απ’ την άλλη, η Κλαμπ Μπριζ «διέλυσε» τη Μονακό (18/09, 4-1), με τον Χρήστο Τζόλη να παίζει σε όλη την αναμέτρηση, έχοντας πολύ καλή παρουσία.

Δεν τα λες και άσχημα, για την 1η αγωνιστική του Champions League…