Ο Παναθηναϊκός το «ψάχνει» πολύ από την αρχή της σεζόν, έχοντας χρησιμοποιήσει πολλά «χαρτιά» απ’ την «τράπουλά» του!

Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει με πολλά «σκαμπανεβάσματα» για τον Παναθηναϊκό.

Μέχρι στιγμής, τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι έχουν καθίσει στον πάγκο της ομάδας, έστω για ένα ματς. Γεγονός, που κάνει από μόνο του εξαιρετικά δύσκολο το γεγονός να έχει μία… συνέχεια στην απόδοσή του.

Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό οι «πράσινοι» δείχνουν να έχουν «σταθεροποιηθεί».

Ωστόσο, μέχρι και πριν την έναρξη της 16ης αγωνιστικής ήταν η ομάδα, που είχε χρησιμοποιήσει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές!

Κι όμως, μέσα σε 15 «στροφές» (χρωστάει το ματς με τον ΟΦΗ), έχει δει 30 διαφορετικούς παίκτες! Κι όλα αυτά, μιλώντας αποκλειστικά και μόνο για αγώνες της Stoiximan Super League.

Μόνο μία ομάδα μπορεί να «κοντράρει» αυτόν τον αριθμό, καθώς και ο Παναιτωλικός έχει παίξει 30 ποδοσφαιριστές του εν δράσει.

Από εκεί και πέρα, εντυπωσιακό είναι να δούμε και πόσοι από όσους έχουν «μπει» στην αποστολή, που δεν έχουν παίξει έστω και λίγο.

Oι τρεις εξ αυτών είναι οι τερματοφύλακες, Λουκάς Σταμέλλος, Λούκας Τσάβες και Χρήστος Γείτονας.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν επίσης οι Έλτον Φικάι, Σωτήρης Κοντούρης και Τόνι Βιλένα, που ενώ έχουν καθίσει στον πάγκο δεν έχουν παίξει.

Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη θέση κάτω από τα δοκάρια, μονάχα τρεις παίκτες δεν έχουν γράψει συμμετοχή! Μάλιστα, ο ένας από αυτούς είναι μεταγραφή, που πήγε στο «τριφύλλι», πριν λίγες εβδομάδες.

Κι όλα αυτά, ενώ οι Παύλος Παντελίδης, Γιώργος Κάτρης και Σαντίνο Αντίνο τον επόμενο καιρό, είναι έτοιμοι να φορέσουν τη φανέλα του.

Άρα, ο αριθμός «30» υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει και ακόμα μεγαλύτερος. Με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει τα περισσότερα «χαρτιά» στην «τράπουλά» του και να καλείται να βρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει σωστά.