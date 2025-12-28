Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Σωτήρη Κοντούρη, με τον Παναιτωλικό να «χαμογελάει» και να βλέπει το project του να αποδίδει (ξανά) καρπούς!

Ο Παναθηναϊκός προσθέτει στο δυναμικό του ακόμα ένα ελληνόπουλο. Ο Σωτήρης Κοντούρης, μετά από ένα πολύ ξεκίνημα στη σεζόν με τον Παναιτωλικό μπόρεσε να «κλειδώσει» τη μεταγραφή του.

Όλα δείχνουν, ότι θα μετακομίσει έναντι 600.000 ευρώ (συν τα μπόνους), ενώ ο Αντριάνο Μπρέγκου θα ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο.

Ο 20χρονος χαφ, τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε 13 αγώνες για τη Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, έχοντας σκοράρει ένα γκολ.

Μάλιστα, αυτό είχε έρθει στον αγώνα με την Κηφισιά (25/10, 1-1), όταν και με ένα απίθανο σουτ είχε «ζωγραφίσει» στον αγωνιστικό χώρο!

Οι «πράσινοι» πείστηκαν από τα «πεπραγμένα» του «έτρεξαν» και τον έκαναν δικό τους, με τον Παναιτωλικό να «χαμογελάει». Ποιος είναι ο λόγος; Ότι βλέπει το project του να αποδίδει καρπούς για ακόμα μία φορά!

Με την περίπτωση του Σωτήρη Κουντούρη να έχει και έναν «οδηγό».

Ο «οδηγός» του Παναιτωλικού

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής από τα 13 του ανήκει στην ομάδα του Αγρινίου! Δηλαδή, επτά ολόκληρα χρόνια, μέχρι να πάρει τη μεταγραφή του.

Προφανώς και όταν μία ομάδα της βλέπει ένα «δικό» της παιδί να «ανοίγει» τα φτερά του νιώθει μεγάλη ικανοποίηση. Όπως ακριβώς έγινε και το καλοκαίρι με τον Γιώργο Λιάβα!

Ο Λιάβας στη Ρίο Άβε: Το deal & το Top-5 του Παναιτωλικού! Ο Γιώργος Λιάβας αποχωρεί από τον Παναιτωλικό, με προορισμό τη Ρίο Άβε. Ποιοι είναι το τελικό deal, που τον τοποθετεί στο Top-5 πωλήσεων της ομάδας του Αγρινίου;

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία στις ακαδημίες του Παναιτωλικού, μέχρι που έγινε η 4η πιο ακριβή αποχώρηση της ομάδας του, αφού πήγε στη Ρίο Άβε!

Πλέον, στα… χνάρια του είναι ο Σωτήρης Κουντούρης. Σε ένα γεγονός, που κάνει την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να είναι πολύ «χαρούμενη».

Έτσι και αλλιώς, μιλάμε για ένα κλαμπ, που ρίχνει το… βάρος της στα νεαρά παιδιά. Και ποιος ξέρει, μπορεί στις ακαδημίες του -αυτή τη στιγμή- να παίζει ο «νέος Λιάβας» ή ο «νέος Κοντούρης».