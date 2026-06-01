«Βόμβα» από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, που «στέλνει» τον Ολεξάντερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ, έπειτα από μία από τις πιο «δημιουργικές» του σεζόν!

Όλα δείχνουν πως η ΑΕΚ «έκλεισε» την πρώτη της μεταγραφή για το καλοκαίρι!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε τη «βόμβα», καθώς αναφέρει πως μόνο τα ιατρικά απομένουν για την προσθήκη του Ολεξάντερ Ζουμπκόφ!

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που διανύει το 29ο έτος της ηλικίας του, που έπαιζε στην Τραμπζονσπόρ από τον Γενάρη του 2025.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Ο χώρος δράστης του είναι κατά κύριο λόγο στο δεξί «φτερό» της επίθεσης, ακόμα και αν είναι αριστεροπόδαρος.

Μπορεί η φετινή του σεζόν να μην είχε πάρα πολλά γκολ, αλλά ο Ολεξάντερ Ζουμπκόφ έκανε εξαιρετικά πράγματα στο «δημιουργικό» κομμάτι.

Για μία σεζόν που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του, σε ό,τι αφορά το «σερβίρισμα».

Αρχικά, ήταν ο ποδοσφαιριστής της Τραμπζονσπόρ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (7.24) στο Sofascore για το τουρκικό πρωτάθλημα!

Από εκεί και πέρα, μοίρασε επτά ασίστ, τις περισσότερες από κάθε άλλο συμπαίκτη του. Μπορεί να μην αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά είναι μία αξιοζήλευτη επίδοση.

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Δημιούργησε συνολικά 14 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ είχε και 2.3 πάσες-κλειδιά ανά ματς.

Αριθμούς που κανείς άλλος παίκτης της Τραμπζονσπόρ δεν «είδε», ενώ ούτε και ο Ολεξάντερ Ζουμπκόφ τα τελευταία τρία χρόνια.

Πλέον, ο Ουκρανός εξτρέμ έρχεται στην Ελλάδα και «κουβαλάει» μαζί του μερικά από τα καλύτερα νούμερα της καριέρας του!

Ακόμα και αν στο σκοράρισμα έμεινα χαμηλά μονάχα με τέσσερα τέρματα μπόρεσε να φωνάξει «παρών», χάρη στα όσα έκανε «δημιουργικά»!

Και τώρα όλα δείχνουν ότι από τη νέα αγωνιστική χρονιά θα προσφέρει τις «υπηρεσίες» του στην ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς.