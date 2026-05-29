Ο Ζουλιάν Μπιανκόν, όπως αναφέρεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Λανς!
Έχοντας ολοκληρώσει μια εξαιρετική χρονιά στη Ligue 1, όπου διεκδίκησε τον τίτλο και κατέλαβε τελικά τη δεύτερη θέση, η γαλλική ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στην ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της συμμετοχής της στο Champions League.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Parisien», βασικός μεταγραφικός στόχος της Λανς για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν.
Οι Γάλλοι ξεχωρίζουν την περίπτωση του αμυντικού του Ολυμπιακού, λόγω της πρότερης εμπειρίας του στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Τρουά, αλλά και της παρουσίας του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με την ελληνική ομάδα, η οποία τον δεσμεύει με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός πραγματοποίησε 27 εμφανίσεις με τους Πειραιώτες την αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε, ενώ είχε και δύο γκολ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt, ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.