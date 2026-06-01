Ο Ολυμπιακός έχει «ξεχωρίσει» την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ για τον χώρο του κέντρου. Έναν παίκτη που ο Ερνέστο Βαλβέρδε γνωρίζει πολύ καλά!

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει να «τρέχει» τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Ένας παίκτης που έχει «ξεχωρίσει» από πολύ νωρίς είναι ο Ουνάι Λόπεθ!

Το συμβόλαιο του Ισπανού χαφ λήγει και είναι μία περίπτωση που οι Πειραιώτες έχουν βάλει στα «ραντάρ» τους.

O μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο προέρχεται από μία πάρα πολύ «γεμάτη» σεζόν, καθώς μέτρησε 43 ματς, με δυο τέρματα και πέντε ασίστ!

Το scouting έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό, όμως, οι Πειραιώτες είχαν ακόμα έναν άνθρωπο να «ρωτήσουν» για τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Ερνέστο Βαλβέρδε!

«Θα είναι πάντα σημαντικός για εμένα»

Γυρνάμε μερικά χρόνια πίσω και όταν ο Ουνάι Λόπεθ έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Από τις ακαδημίες της Αντιγκουόκο Κιρόλ Ελ Ελκαρτέα, στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και από εκεί στην Αθλέτικ Μπιλμπάο!

Εκεί ήρθε και η πρώτη του επαφή με τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έζησε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έδειξε την εμπιστοσύνη του στον -τότε- νεαρό μέσο και του έδωσε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στη La Liga τον Αύγουστο του 2014 κόντρα στη Λεβάντε!

Από τότε ακολούθησαν ακόμα 23 ματς, στα οποία οι δύο συμπατριώτες συνεργάστηκαν. Μάλιστα, μερικά εξ αυτών ήταν σε επίπεδο Champions League και Europa League.

Ο ίδιος ο Ουνάι Λόπεθ, έπειτα από λίγα χρόνια, είχε «στάξει» μέλι για τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πιο συγκεκριμένα, έναν πέντε χρόνια μετά το ντεμπούτο του στην Ισπανία τον αντιμετωπίσει, αφού είχε πάει στην Μπαρτσελόνα!

Πριν τη μεταξύ τους «μονομαχία» είχε τονίσει ότι ο «Txingurri» θα παραμένει πάντας ένας ξεχωριστός προπονητής για τον ίδιο, αφού ήταν αυτός που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο!

Ένας παίκτης που αν ο Ολυμπιακός θέλει κάποιες παραπάνω πληροφορίες ξέρει που μπορεί να «μιλήσει»…

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Ουνάι Λόπεθ για τον Ερνέστο Βαλβέρδε:

«Όλοι γνωρίζουμε τι πέτυχε στην Αθλέτικ και προσωπικά είναι ο προπονητής που με έκανε να κάνω ντεμπούτο στην Premier Division. Γι’ αυτό θα είναι πάντα σημαντικός για μένα ».