O Λούκας Τσάβες «μετακόμισε» στον Παναθηναϊκό και είναι μία καλή ευκαιρία, για να δούμε γιατί είναι ένας «διαφορετικός» τερματοφύλακας από αυτούς που έχουμε συνηθίσει!

Ο Λούκας Τσάβες μπορεί να είπε «αντίο» από τον Παναιτωλικό, αλλά η καριέρα του θα συνεχίσει να είναι στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός «πείστηκε» από τις εμφανίσεις του και με γρήγορες κινήσεις μπόρεσε να «κλείσει» τον δανεισμό του.

Πλέον, οι «πράσινοι» προσθέτουν στο δυναμικό τους έναν τερματοφύλακα, που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα και να δώσει γρήγορα λύσεις.

Πώς ο Τσάβες «κέρδισε» τον Παναθηναϊκό & τον Μπενίτεθ Ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» τον Λούκας Τσάβες για την ενίσχυση στα δοκάρια του. Ποιοι ήταν οι λόγοι που φαίνεται πως έφεραν αυτήν την απόφαση;

Τα όσα έκανε στο Αγρίνιο ήταν εκπληκτικά, αφού με τα «πεπραγμένα» του είχε βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του. Γεγονός, που μπορεί να το καταλάβει κανείς και από τα «νούμερά» του.

Την ίδια ώρα, μιλάμε και για έναν τερματοφύλακα «διαφορετικό» από όλους τους άλλους. Το γιατί; Αρκεί να δούμε όλες τις πρωτιές που είχε στον Παναιτωλικό.

Τσάβες, ένας «διαφορετικός» τερματοφύλακας

Μπορεί να μην είναι από τους ψηλότερους στη θέση που έχουμε δει. Ωστόσο, μπορεί να «καμουφλάρει» τις… αδυναμίες του, με τα «ατού» του.

Κι αυτό, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας που είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια! Πολλές φορές το «παιχνίδι» της ομάδας του ξεκινάει από εκείνον και εμπνέει εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες του, όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του.

Από την αρχή της σεζόν, μέχρι και τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι ο ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού με τις περισσότερες προσπάθειες μεταβιβάσεων (623) στο πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, μιλάμε για τον παίκτη των Αγρινιωτών που έχει τις περισσότερες πάσες στο μισό της ομάδας του (373), αλλά και στο μισό των αντιπάλων τους (250).

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά πολλές είναι οι φορές που προσπαθεί με κοντινές η μακρινές πάσες να «δημιουργήσει» κάτι.

Γι’ αυτό τον λόγο, είναι και ένας «διαφορετικός» τερματοφύλακας, από αυτούς που έχουμε συνηθίσει.