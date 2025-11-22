Και από το… πουθενά ο Τόνι Βιλένα έχει την ευκαιρία να παίξει ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πότε είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με τα «πράσινα»;

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Η «διακοπή» των εθνικών έδωσε την ευκαιρία στον Ράφα Μπενίτεθ να δουλέψει ακόμα περισσότερο με την ομάδα του και να δει καινούργια πράγματα.

Η επόμενη «αποστολή» ακούει στο όνομα: Πανσερραϊκός. Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση έγιναν γνωστοί και οι ποδοσφαιριστές, που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Ελλάδα.

Μέσα στα πολλά ονόματα υπήρξε και μία «έκπληξη». O Τόνι Βιλένα από το… πουθενά θα έχει ξανά την ευκαιρία του να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού!

Κι όμως, ο Ολλανδός μέσος τον τελευταίο καιρό κάνει κανονικά προπονήσεις με την ομάδα του και φαίνεται πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει στο «μυαλό» του κι άλλα σχέδια.

Πότε ήταν το τελευταίο ματς του Τόνι Βιλένα με τα «πράσινα», πόσοι συμπαίκτες του ήταν «παρών» σε εκείνο το παιχνίδι;

Πολλά έχουν «αλλάξει» από τότε

Η περασμένη σεζόν βρήκε τον 30χρονο μέσο να τη ξεκινάει στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν βασικός στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Όταν και ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί με 0-1 από τον Asteras AKTOR. Έκτοτε μπήκε στον «πάγο», μέχρι να πάει με δανεισμό στην Αλάνιασπορ τον περασμένο Γενάρη.

Στην Τουρκία πρόλαβε να παίξει σε 15 ματς, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ, προτού επιστρέψει στα μέρη μας.

Μπορεί από την τελευταία του συμμετοχή με το «τριφύλλι» να έχει περάσει σχεδόν 1.5 χρόνος, αλλά πολλά έχουν «αλλάξει».

Πόσοι συμπαίκτες του είναι στην αποστολή στο ματς των Σερρών και τον είχαν δει να παίζει κόντρα στον Asteras AKTOR; Μόλις έξι!

Ποιοι είναι αυτοί; Οι Τετέ, Ίνγκι Ίνγκασον, Ντανιέλ Μαντσίνι, Τιν Γεντβάι, Τάσος Μπακασέτας και Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Κι όμως, μονάχα έξι ποδοσφαιριστές απ’ την αποστολή με τον Πανσερραϊκό έχουν στη «μνήμη» τους το τελευταίο ματς του Τόνι Βιλένα με τα «πράσινα»!

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τις συνθέσεις στο τελευταίο ματς του Τόνι Βιλένα με τον Παναθηναϊκό: