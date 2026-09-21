Η ΑΕΚ «έφυγε» με το «διπλό» από την έδρα του Βόλου (20/09, 1-2), με τον Λούκα Γιόβιτς να κάνει αγαπημένη «συνήθειά» του την «ντοπιέτα» στην Ελλάδα!

Το πρώτο «τρίποντο» μακριά από την έδρα της ΑΕΚ είναι πλέον γεγονός. Μόνο εύκολο δεν ήταν το «τεστ» της για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, απέναντι στον Βόλο (20/09, 1-2) ο Λούκα Γιόβιτς πήρε ξανά το «όπλο» του και έδωσε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς.

Στο 61ο λεπτό, αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε και έκανε το 0-1 στην αναμέτρηση. Όμως, το γκολ που έκρινε τα πάντα ήρθε στο 88’.

Με το σκορ να είναι στην απόλυτη «ισορροπία», έπειτα την ισοφάριση των γηπεδούχων, με μία κεφαλιά-ποίημα ο Σέρβος επιθετικός έκανε το 1-2 και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!

Σε ένα ματς που έδειξε πως η «ντοπιέτα» είναι και η αγαπημένη «συνήθειά» του στη Stoiximan Super League.

«Ντοπιέτα», η αγαπημένη «συνήθεια» του Γιόβιτς

Από την Day 1 του στην Ελλάδα ο Λούκα Γιόβιτς μοιάζει να έχει «αναγεννηθεί».

Έτσι και αλλιώς, τα 27 γκολ σε 54 αναμετρήσεις μόνο ένα μικρό νούμερο δεν είναι για το «κανόνι» της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Εκτός όλων των άλλων, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει πολλά παιχνίδια που δεν έχει αρκεστεί μονάχα σε ένα τέρμα.

Τι είπε ο Νίκολιτς για το ενδεχόμενο να υπάρξει μεταγραφή ελεύθερου στην ΑΕΚ H ΑΕΚ «πέρασε» σε ένα ματς-θρίλερ απ’ τον Βόλο (20/09, 1-2) και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά σχέδια της ομάδας του.

Για την ακρίβεια, στο «παλμαρέ» του έχει προσθέσει ένα καρέ, αλλά και ένα χατ-τρικ. Αμφότερα, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Παρ’ όλα αυτά, μόνο λίγες δεν είναι και οι φορές που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές.

Πριν το ματς με τον Βόλο, ο Λούκα Γιόβιτς το είχε πετύχει κόντρα στον Ηρακλή, αλλά και δύο φορές με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Ο Λούκα Γιόβιτς πέτυχε με την ΑΕΚ κάτι που είχε καταφέρει μόλις μία φορά στην καριέρα του Ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε στην ΑΕΚ το «σπίτι» του και δεν το «κουνάει». Άλλωστε, στη Νέα Φιλαδέλφεια «βρήκε» ξανά τον καλύτερό του εαυτό.

Γι’ αυτό και πλέον η Stoiximan Super League είναι το αγαπημένο του «μέρος», για να πετυχαίνει «ντοπιέτα», αφού «ξεπέρασε» τις τρεις στην Bundesliga!

Όμως, θέλει ακόμα μία με τα «κιτρινόμαυρα», για να είναι η ΑΕΚ στη Νο.1 θέση, αφού τόσο στην Ελλάδα, όσο και με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει τέσσερα ματς με δύο γκολ.

Μόνο που τη μία φορά που τα κατάφερε με τη γερμανική ομάδα ήταν στην Ευρώπη και όχι στο πρωτάθλημα.