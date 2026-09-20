Ο ΠΑΟΚ πάει «χαρούμενος» στη διακοπή, αφού κέρδισε τον Παναιτωλικό (20/09, 1-3), αλλά είχε τρία προβλήματα τραυματισμών.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίσει τις «υψηλές πτήσεις» στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε και τον Παναιτωλικό (20/09, 1-3) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς που πήρε «κεφάλι» από νωρίς, αφού οι Σερίφ Εντιαγέ και Τάχα Άλι τού έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων, ενώ ο Σόλα Σορετίρε διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Μπορεί στο φινάλε το «τρίποντο» να ήρθε, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε και τρία «καμπανάκια».

Ο Αλέσιο Λίσι χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή τους Γίρι Παβλένκα, Τάχα Άλι και Αρίτζ Ελουστόντο.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός τεχνικός έδωσε το ιατρικό update, σχετικά με την κατάσταση των πρώτων δύο παικτών του.

Για Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι έχουμε τον ίδιο τραυματισμό, καθώς αμφότεροι έπαθαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια.

Για τον Ισπανό αμυντικό τα πράγματα είναι πιο καθησυχαστικά. Ο Αρίτζ Ελουστόντο είχε ένα χτύπημα στα πλευρά, τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν μιλάμε για έναν σοβαρό τραυματισμό.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίσει τις «υψηλές πτήσεις» στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε και τον Παναιτωλικό (20/09, 1-2) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς που πήρε «κεφάλι» από νωρίς, αφού οι Σερίφ Εντιαγέ και Τάχα Άλι τού έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων.

Μπορεί στο τέλος το «τρίποντο» να ήρθε, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε και τρία «καμπανάκια».

Ο Αλέσιο Λίσι χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή τους Γίρι Παβλένκα, Τάχα Άλι και Αρίτζ Ελουστόντο.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός τεχνικός έδωσε το ιατρικό update, σχετικά με την κατάσταση των πρώτων δύο παικτών του.

Για Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι έχουμε τον ίδιο τραυματισμό, καθώς αμφότεροι έπαθαν εξάρθρωση ώμου και τους έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια.

Για τον Ισπανό αμυντικό τα πράγματα είναι πιο καθησυχαστικά. Ο Αρίτζ Ελουστόντο είχε ένα χτύπημα στα πλευρά, τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε εξετάσεις, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν μιλάμε για έναν σοβαρό τραυματισμό.

72' διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, έξω ο Παβλένκα, μέσα ο Τσιφτσής, έξω ο Ελουστόντο, μέσα ο Μπαταούλας #PAΝPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #NewEra — PAOK FC (@PAOK_FC) September 20, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Αλέσιο Λίσι:

Για την αλλαγή εικόνας από το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο:

«Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να σκοράρουμε παραπάνω, ήμασταν πολύ καλοί. Στην επανάληψη θέλαμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο τη διαχείριση. Μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε το κόρνερ, ήμασταν καλοί. Μετά προέκυψε το κόρνερ και θεωρώ πως επηρέασε με σκληρό τρόπο το μυαλό των παικτών μου. Έπειτα, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση και να αμυνθείς σε χαμηλά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη μπάλα, να αμυνθούμε χωρίς τη μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο ματς, πήραμε μία νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το ματς. Υπάρχουν και αυτές οι συνθήκες, παλέψαμε όλοι μαζί σαν μία ομάδα».

Για τον Ελουστόντο:

«Θεωρώ πως ο Αρίτζ (σ.σ. Ελουστόντο) βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστεί στην Ελλάδα και το πρωτάθλημα. Είναι από ένα χωριό της Βόρειας Ισπανίας είναι δύσκολο για αυτόν, αλλά πιστεύω θα τα πάει καλύτερα στο μέλλον».

Για τον Παβλένκα:

«Έχει βγει ο ώμος του από την πτώση. Είναι ένα άσχημο συναίσθημα για τον ίδιο, φαίνεται να πονάει».

Για τον Άλι και τι πρέπει να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ στη διακοπή:

«Τον αντικατέστησα (σ.σ. Άλι) λόγω τραυματισμού. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Αρχικά, έχουμε προβλήματα εδώ και καιρό αμυντικά, τα οποία έχουμε διορθώσει έως ένα σημείο. Δεν δεχόμαστε τόσες ευκαιρίες στα καρέ μας. Αυτή την εβδομάδα δεχτήκαμε ένα τέρμα σε τρία ματς από μία στατική φάση. Δεν δεχόμαστε πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα κάνουμε λάθη όταν έχουμε τη μπάλα, όμως είναι ένα κομμάτι που θα βελτιώσουμε. Κάναμε ένα ολοκληρωτικό πρώτο ημίχρονο, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε τα καλά μας διαστήματα. Να δείχνουμε την ίδια προσωπικότητα και να φανούμε πιο δυνατοί. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά».