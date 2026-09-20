Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5/5, αφού κέρδισε την Καλαμάτα (20/09, 0-1), με «πρωταγωνιστή» τον Ανδρέα Τεττέη, που έκανε μία ξεχωριστή αφιέρωση στο γκολ του.

Ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες «απόλυτος».

Μετά από πέντε αγωνιστικές στη Stoiximan Super League έχει μαζέψει 15 βαθμούς και «οδηγεί» την κούρσα στη βαθμολογία.

Το τελευταίο του «εμπόδιο» ήταν η Καλαμάτα (20/09, 0-1), που τον δυσκόλεψε αρκετά. Ωστόσο, ο Ανδρέας Τεττέη, με μία φανταστική ατομική ενέργεια σκόραρε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο Έλληνας επιθετικός θέλησε να αφιερώσει το τέρμα του σε έναν άνθρωπο του κλαμπ. Γι’ αυτό και μετά το γκολ του έτρεξε στον πάγκο και αγκάλιασε τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Ο λόγος;

Ο νυν team manager και παλαίμαχος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε γενέθλια. Έτσι, ο Ανδρέας Τεττέη ήθελε να του κάνει ένα μικρό «δώρο» για το 71ο κεράκι στην τούρτα του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την αφιέρωση του Ανδρέα Τεττέη: