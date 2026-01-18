Ο Λούκα Γιόβιτς έκανε «τρομακτικά» πράγματα στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (18/01, 4-0) και «ισοφάρισε» ένα ρεκόρ στο «άψε-σβήσε»!

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Η «Ένωση», με τον Λούκα Γιόβιτς να πετάει «φωτιές» κέρδισε με 4-0 τον Παναθηναϊκό (18/01) και πλέον είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Φυσικά, είναι σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ένα ματς λιγότερο.

Το ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς, δεν χρειάζεται να ειπωθεί. Ο επιθετικός της ΑΕΚ συνέχισε με την… ταχύτητα, που είχε μείνει και στη Λεωφόρο πριν από λίγες εβδομάδες!

Τότε, ήταν και πάλι ο MVP, αφού είχε κάνει χατ-τρικ. Δηλαδή, μιλάμε για δύο αναμετρήσεις και επτά γκολ, σε λιγότερο από 180 λεπτά κανονικής διάρκειας αγώνα!

Υπάρχει, άλλη ομάδα που έχει κάνει τόση «ζημιά» ο Λούκα Γιόβιτς; Κι όμως, ναι! Ωστόσο, θα βρούμε και μία τεράστια διαφορά.

Ο Γιόβιτς «ισοφάρισε» το προσωπικό του ρεκόρ

Αρχικά, να ξεκινήσουμε με το γεγονός, πως ο Σέρβος επιθετικός, έγινε ο πρώτος με τέσσερα γκολ σε ένα ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, ήταν αυτός που… ξεκίνησε τη μεγαλύτερη νίκη της ομάδας του στην εν λόγω «μονομαχία», καθώς δεν είχε υπάρξει νικήτρια η «Ένωση», με τέσσερα γκολ διαφορά.

Σύμφωνα με το Transfermarkt θα βρούμε ακόμα ένα κλαμπ, που έχει αναγκάσει να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα του επτά φορές στην καριέρα του!

Αυτή είναι η Σάλκε, όσο εκείνος έπαιζε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης! Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και ένα μεγάλο «αλλά». Ο Σέρβος επιθετικός είχε αντιμετωπίσει τη γερμανική ομάδα συνολικά επτά φορές!

Δηλαδή, πέντε περισσότερες από ότι τον Παναθηναϊκό! Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι στην Ελλάδα μονάχα ελάχιστους μήνες.

Επομένως, μιλάμε για «ισοφάριση» στο απόλυτο ρεκόρ του απέναντι σε μόνο μία ομάδα, ακόμα και αν την έχει αντιμετωπίσει μονάχα για 174 λεπτά!

Δείτε ΕΔΩ τις ομάδες, που έχει σκοράρει περισσότερο στην καριέρα του ο Λούκα Γιόβιτς.