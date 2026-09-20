H ΑΕΚ «πέρασε» σε ένα ματς-θρίλερ απ’ τον Βόλο (20/09, 1-2) και ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά σχέδια της ομάδας του.

Η τελευταία «γεύση» της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League, πριν τη διακοπή, θα είναι «γλυκιά».

Η «Ένωση» κατάφερε να «περάσει» -αν και με δυσκολία- από την έδρα του Βόλου (20/09, 1-2), για την πρώτη της εκτός έδρας νίκη.

Σε μία αναμέτρηση που ο Λούκα Γιόβιτς πήρε «φωτιά», κέρδισε πέναλτι και σκόραρε και όλα τα τέρματα της ομάδας του, που πήρε και το «τρίποντο».

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν πολύ χαρούμενος, από την προσπάθεια όλων των παικτών του. Γεγονός, που το «έδειξε» και με τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου.

Μάλιστα, τοποθετήκε και για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ αναφέροντας πως αν υπάρξει μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ελεύθερου δεν θα αφήσει αδιάφορη την ομάδα του!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

«Πολύ σημαντικοί τρεις πόντοι για εμάς. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα, σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο που δυσκολεύει τους πάντες. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Τα πρώτα 10 λεπτά ήταν εφιάλτης. Μπήκαμε χωρίς συγκέντρωση, χάσαμε μονομαχίες, κάναμε λάθη και ο Βόλος θα μπορούσε να σκοράρει ένα ή δύο τέρματα».

Για την εικόνα του αγώνα και στο πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς:

«Μέχρι και το τέρμα του Βόλου δεν υπήρχε ουσιαστική ευκαιρία. Το πέναλτι ήταν 100% σωστή απόφαση. Σήμερα αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η ομάδα που έπαιξε για να κερδίσει πήρε και τους τρεις βαθμούς».

Για τη μεγάλη διακοπή που ακολουθεί:

«Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, είναι μεγάλο το FIFA Break και θα μείνουμε στα Σπάτα για προπονήσεις. Θα περάσουμε τρεις εβδομάδες χωρίς τους παίκτες μας. Θέλω να προσευχηθώ γι’ αυτούς, να έχουν ό,τι καλύτερο με τις Εθνικές τους και να γυρίσουν πίσω υγιείς. Θα παίξουμε δύο φιλικά με την Athens Kallithea και τον Παναιτωλικό για καλύτερη προετοιμασία στο διάστημα αυτό».

Για τον ρόλο του Μάγερ και τις επιλογές του:

«Στο μυαλό μας είχαμε τον Μάγερ σαν έναν υβριδικό παίκτη, που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας all around. Αυτό που θέλω στην κορυφή είναι η ομάδα. Σέβομαι τους παίκτες. Είναι παίκτες πολύ μεγάλης ποιότητας και έχω μεγάλο σεβασμό γι’ αυτούς».

Για τον τραυματισμό του Ρότα:

«Ο τραυματισμός του Ρότα δεν είναι πολύ σημαντικός, αν και δεν είμαι ειδικός επί των τραυματισμών. Είμαι χαρούμενος με τις αλλαγές, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Χριστακόπουλος, Αριάγκα. Είμαστε χαρούμενοι με όλους. Πρέπει οι παίκτες να είναι 100% έτοιμοι για όλα και για όλες τις θέσεις».

Για το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης:

«Μακροπρόθεσμα θέλουμε κάποια ενίσχυση, ίσως και βραχυπρόθεσμα. Αν εμφανιστεί κάτι ενδιαφέρον στην αγορά θα το κοιτάξουμε. Δεν θέλουμε να φέρουμε έναν παίκτη μόνο και μόνο για να τον φέρουμε, θέλουμε να είναι έτοιμος να συνεισφέρει».

Για τα παράπονα του Βόλου και τη συζήτηση που είχε με τον Αχιλλέα Μπέο:

«Είχαμε ένα φιλικό τσατ με τον κύριο Μπέο. Είχαμε μια ποδοσφαιρική συζήτηση, σε φιλικό επίπεδο, για την πόλη, την τοποθεσία και τον αγώνα. Καθαρά ποδοσφαιρικό».