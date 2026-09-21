Ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από τη Λιβαδειά (20/09, 0-1), με ένα «κοινό στοιχείο» να εμφανίζεται στις τρεις τελευταίες νίκες του, στη συγκεκριμένη έδρα!

O Ολυμπιακός έφτασε στα… όριά του, αλλά κατάφερε να πάει «χαρούμενος» στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League τού έκρυβε μία μεγάλη «παγίδα» που άκουγε στο όνομα: Λεβαδειακός.

Όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μείνουν στη «λευκή» ισοπαλία, αλλά ο Μανώλης Σάλιακας με γκολ στο 90+2’ χάρισε τη νίκη (20/09, 0-1) στην ομάδα του.

Σε ένα ματς που «επιβεβαίωσε» τον… κανόνα των ακαδημιών του Ολυμπιακού. Σε μία έδρα, που οι τελευταίες τρεις νίκες του έχουν την «υπογραφή» από παίκτες που βγήκαν από τα «φυτώριά» του.

Απ’ τον Ανδρούτσο, στον Μουζακίτη και τώρα Σάλιακας

Τον Νοέμβρη του 2022 και πάλι οι Πειραιώτες είχαν δυσκολευτεί αρκετά στη Λιβαδειά. Όμως, η «λύτρωση» ήρθε από έναν και πάλι δεξιό οπισθοφύλακα.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος με ένα σουτ από κοντινή απόσταση έκανε το 0-1, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες ξανασυντήθηκαν στο ίδιο μέρος τον Φλεβάρη του 2025. Και πάλι, ο φωτεινός πίνακας είχε «κολλήσει» στο 0-0.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στο 85ο λεπτό. Ο Χρήστος Μουζακίτης με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και «χάρισε» τη νίκη στην ομάδα του.

Σχεδόν 1.5 χρόνο αργότερα ήρθε ακόμα ένας παίκτης από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, για να αφήσει το «στίγμα» του, στην έδρα του Λεβαδειακού.

Αυτή τη φορά, ήταν ο Μανώλης Σάλιακας που επέστρεψε το καλοκαίρι στην ομάδα που «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά.

Και «επιβεβαιώσει» πως η Βοιωτία έχει γίνει υπόθεση της «ερυθρόλευκης ακαδημίας». Με τις τρεις τελευταίες νίκες των Πειραιωτών να έχουν και ένα «κοινό στοιχείο».