Ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε στην ΑΕΚ το «σπίτι» του και δεν το «κουνάει». Άλλωστε, στη Νέα Φιλαδέλφεια «βρήκε» ξανά τον καλύτερό του εαυτό.

Ο Λούκα Γιόβιτς δεν σκοπεύει να το «κουνήσει» από την ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός έφτασε σε συμφωνία με την «Ένωση» για την επέκταση της συνεργασίας τους έως και το καλοκαίρι του 2029.

Πώς θα μπορούσε να φύγει, άλλωστε, μετά από την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν στα «κιτρινόμαυρα»; Ο γιος του, πριν από μερικές εβδομάδες, τον προέτρεψε να συνεχίσει να είναι κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας και τώρα, η επιθυμία του έγινε πράξη.

Υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο 28χρονος φορ ολοκλήρωσε μία σεζόν «γεμάτη» γκολ, που στο φινάλε τον έχρισε πρωταθλητή στη Stoiximan Super League, μαζί με την ΑΕΚ. Με τον ίδιο να έχει μεγάλο μερίδιο για τη συγκεκριμένη επιτυχία.

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Συνολικά, στους 43 αγώνες που πάτησε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 σε όλες τις διοργανώσεις, πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένα, βρήκε δίχτυα σε 17 περιπτώσεις, ενώ «έφτιαξε» και δύο τέρματα για τους συμπαίκτες του.

Από εκεί και πέρα, την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, ο Λούκα Γιόβιτς, επί της ουσίας, διένυσε τη δεύτερη καλύτερη σεζόν της καριέρας του, όσον αφορά το σκοράρισμα.

Μάλιστα, ήταν μόλις η δεύτερη φορά που κατάφερε να ξεπεράσει το «ορόσημο» των 20 γκολ σε μία σεζόν. Η προηγούμενη, φυσικά, ήταν η «μαγική» σεζόν 2018-19, με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

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Εκείνη την περίοδο, ο Γιόβιτς είχε σταματήσει στα 27 τέρματα σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μέτρησε και 7 ασίστ. Αυτοί οι αριθμοί αποτέλεσαν και το εισιτήριό του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, κοστίζοντας το καλοκαίρι του 2019 στη «Βασίλισσα» 63 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, από τη μία βρήκε το «σπίτι» του στη Νέα Φιλαδέλφεια και από την άλλη, η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν το δικό τους σημείο αναφοράς στην κορυφή της επίθεσης.