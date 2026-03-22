Η ΑΕΚ στην κορυφή της Stoiximan Super League, πριν τα Play Offs, αφού ήταν «ανίκητη» στον δεύτερο γύρου του πρωταθλήματος!

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League είχε πάρα πολλές εκπλήξεις. Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε την ΑΕΛ (22/03, 0-0), ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στον Βόλο (22/03, 2-1) και η ΑΕΚ είναι «χαρούμενη».

Οι τρεις ομάδες ήταν «αγκαλιά», πριν την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η «Ένωση» πήρε τη νίκη απέναντι στην Κηφισιά (22/03, 3-0), κάνοντας τα πάντα τέλεια σε 26 λεπτά και είναι στο +2 και στο +3 από τους «διώκτες» της.

Πού οφείλεται αυτό, κατά ένα μεγάλο βαθμό; Στα όσα έκανε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Μπορεί στην αρχή της σεζόν να μην ξεκίνησε ιδανικά, να είχε κάποιες ήττες, αλλά πλέον μετράει 19 συνεχόμενα ματς μόνο με νίκες και ισοπαλίες.

O Βόλος έγινε η «εξαίρεση» στον «κανόνα» του ΠΑΟΚ! (video) Ο Βόλος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ (22/03, 2-1) και πήρε μία νίκη που δεν έχουμε… ξαναδεί τη φετινή σεζόν, εις βάρος του «Δικεφάλου του Βορρά»!

Αν δούμε μία «ειδική βαθμολογία» της Stoiximan Super League που αφορά τα όσα έγιναν από την 14η αγωνιστική έως και την 26η θα βρούμε την ΑΕΚ στην πρώτη θέση.

Η «Ένωση» πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό δεύτερο γύρο, αφού μάζεψε συνολικά 29 βαθμούς. Τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να έχει 27, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ 24 και 25 αντίστοιχα.

Μεγάλη άνοδος και για τον ΟΦΗ, που μπόρεσε σε 13 αγωνιστικές να μαζέψει συνολικά 23 βαθμούς.

Αρκετά χαμηλά θα βρούμε τον Asteras AKTOR που κινδυνεύει, αλλά και τον Βόλο που πήρε την πρώτη του νίκη το 2026 στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Δείτε πώς είναι η βαθμολογία στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος:

ΑΕΚ 29

Παναθηναϊκός 27

ΠΑΟΚ 25

Ολυμπιακός 24

ΟΦΗ 23

Ατρόμητος 20

Λεβαδειακός 20

ΑΕΛ 20

Άρης 14

Πανσερραϊκός 12

Κηφισιά 11

Παναιτωλικός 11

Βόλος 9