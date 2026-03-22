Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

«Τέλος», όλα «κλείδωσαν», με την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League να φτάνει στο «τέλος» της.

Επτά ματς ξεκίνησαν όλα μαζί και τελείωσαν σχεδόν την ίδια ώρα και μας έδωσαν τελικά υπογκρούπ.

Τα Play Offs για τον πρωταθλητή είχαν «σφραγίσει» από πιο πριν. Η ΑΕΚ είχε ένα «ήσυχο» βράδυ, αφού κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά (22/03).

Το ίδιο δεν ισχύει για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οι Πειραιώτες έμειναν στον… μηδέν απέναντι στην ΑΕΛ (22/03, 0-0), ενώ οι Θεσσαλονικείς έχασαν κόντρα στον Βόλο (22/03, 2-1).

Επομένως, η ΑΕΚ θα μπει πρώτη στα Play Offs έχοντας 60 βαθμούς και στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να «προσπεράσει» το «εμπόδιο» του Asteras AKTOR (22/03, 1-2) είναι στην 4η θέση και στο -11 από την κορυφή.

Ο Λεβαδειακός είχε επίσης «κλειδώσει» τη θέση του. Παρ’ όλα αυτά, κέρδισε τον Ατρόμητο (22/03, 1-0) και πήγε στους 42 βαθμούς, ενώ οι Περιστεριώτες έμειναν εκτός.

Μαζί του στα Play Offs πρωταθλήματος θα είναι ο ΟΦΗ, ο Άρης, αλλά και ο Βόλος, με τους βαθμούς αυτών των τεσσάρων ομάδα να διαιρούνται διά δύο.

Στα Play Outs και για την παραμονή τους θα παίξουν Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Asteras AKTOR, Ατρόμητος και Κηφισιά.

Play Offs πρωταθλήματος:

ΑΕΚ 60 βαθμοί

Ολυμπιακός 58 βαθμοί

ΠΑΟΚ 57 βαθμοί

Παναθηναϊκός 49 βαθμοί

Play Offs 5-8:

Λεβαδειακός 21 βαθμοί

ΟΦΗ 16 βαθμοί

Βόλος 16 βαθμοί

Άρης 15 βαθμοί

Play Outs:

Ατρόμητος 29 βαθμοί

Κηφισιά 27 βαθμοί

Παναιτωλικός 26 βαθμοί

ΑΕΛ 23 βαθμοί

Πανσερραϊκός 17 βαθμοί