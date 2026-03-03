Επιστροφή στα γκολ για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός είχε μείνει αρκετό καιρό μακριά από το καλό του πρόσωπο.
Ωστόσο, απέναντι στον Πανσερραϊκό (01/03, 1-2) πάτησε το «reebot». Κέρδισε δύο φορές τον απίθανο Φρανσίσκο Τιναλίνι και «οδήγησε» την ομάδα του στη νίκη.
Σε μία συνθήκη, που συχνά-πυκνά βλέπουμε στη Stoiximan Super League. Αρκεί να σκεφτούμε, πως ο 32χρονος ποδοσφαιριστής, εκτός από εκπληκτικούς αριθμούς, «τρέχει» και ένα απίστευτο σερί!
Όταν σκοράρει ο Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός «χαμογελά»
Όλοι γνωρίζουμε, πως όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι σε καλή κατάσταση, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς λόγους για να είναι και χαρούμενος. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έχει «τυφλή εμπιστοσύνη», ενώ αν δούμε τα νούμερά του «μιλούν» από μόνα τους.
Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχει και ένα «ιδιαίτερο» σερί, που βλέπουμε να συμβαίνει. Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε τα αποτελέσματα των Πειραιωτών, όταν ο Μαροκινός φορ βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα τη φετινή σεζόν.
Τι θα παρατηρήσουμε; Θα βρούμε μονάχα νίκες και μία ισοπαλία! Κι όμως, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συλλέξει συνολικά 31 βαθμούς σε ματς, που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει.
Ποια είναι η μοναδική «εξαίρεση» της φετινής σεζόν; Το ματς με τον Παναθηναϊκό (06/10, 1-1) στη Λεωφόρο, που στα… χασομέρια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα!
Από εκεί και πέρα, αξίζει να δούμε και την τελευταία φορά, που ηττήθηκε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Μαροκινός επιθετικός σκόραρε στο πρωτάθλημα. Θα χρειαστεί να «φύγουμε» από αυτή τη σεζόν και να πάμε στις αρχές της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς.
Πιο συγκεκριμένα, θα πάμε στις 21 Σεπτέμβρη του 2024, όταν και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί με 2-1 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Και το πιο εντυπωσιακό;
Αυτή είναι και η μοναδική ήττα, με σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.