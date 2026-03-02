Ο Ολυμπιακός στις Σέρρες εκτός από τους τρεις βαθμούς και την εξαργύρωση της «γκέλας» της ΑΕΚ, πήρε πολλά πράγματα από τον Ντιόγο Νασιμέντο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσερραϊκού εκτός έδρας (01/03, 1-2), σε ένα ματς που τον έστειλε ξανά στην κορυφή της Stoiximan Super League μετά την «γκέλα» της ΑΕΚ με τον Βόλο, ενώ συνδυάστηκε με μία ακόμα καλή εμφάνιση του Ντιόγο Νασιμέντο.

Ο Πορτογάλος μέσος ξεκίνησε βασικός για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο πρωτάθλημα και, παρότι δεν χρίστηκε σκόρερ ούτε μοίρασε ασίστ, αποτέλεσε τον απόλυτο κυρίαρχο της μεσαίας γραμμής, πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό.

Ο Νασιμέντο ξεχώρισε κυρίως για την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Ήταν πανταχού παρών στον άξονα και από τα πόδια του οργανωνόταν το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Σε 98 λεπτά συμμετοχής κατέγραψε 85 πάσες, με τις 80 να βρίσκουν στόχο, ποσοστό επιτυχίας που άγγιξε το 94%. Μάλιστα, οι 63 από αυτές επιχειρήθηκαν στο αντίπαλο μισό, διατηρώντας το ίδιο υψηλό επίπεδο ακρίβειας, αφού οι 59 ήταν σωστές.

Επιπλέον, δοκίμασε δέκα μακρινές μεταβιβάσεις, κάνοντας μόλις ένα λάθος σε ολόκληρη την αναμέτρηση. Συνολικά, το αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω του, καθώς ήρθε σε επαφή με την μπάλα 98 φορές, κέρδισε δύο φάουλ, επιχείρησε μία επιτυχημένη ντρίμπλα και είχε καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Η εικόνα του δεν θύμιζε σε τίποτα εκείνη της πρώτης του συμμετοχής ως βασικός απέναντι στον Βόλο στις 30 Αυγούστου. Αντίθετα, στο ματς με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (1/3) παρουσιάστηκε σαφώς πιο ώριμος και επιδραστικός, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να τον υπολογίζει με εμπιστοσύνη στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.