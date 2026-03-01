Ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε τον Πανσερραϊκό (01/03, 1-2), αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε έναν συγκεκριμένο λόγο, για να «θυμώσει» με τους παίκτες του.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League. Οι Πειραιώτες μπόρεσαν να κερδίσουν στην έδρα του Πανσερραϊκού (01/03, 1-2), για την 28η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς, που είχαμε και την «επιστροφή» του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο σκοράρισμα. Ο Μαροκινός επιθετικός, ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, που μπόρεσε να νικήσει τον Φρανσίσκο Τιναλίνι, που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.

Η αλήθεια είναι πως οι Σερραίοι, μέχρι και τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί. Όμως, στο φινάλε, με ένα «ξέσπασμα» μπόρεσαν να βρουν γκολ και να μειώσουν στο σκορ με τον Βερμπόν ντε Μάρκο.

Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφεραν να βρουν το τέρμα της ισοφάρισης. Ο Χσοέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν έξαλλος, για αυτό το γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε στις δηλώσεις του στα κανάλια Novasports, πως ήταν «θυμωμένος», με τα όσα έδειξαν οι παίκτες του, στα τελευταία λεπτά του ματς.

Ακόμα και αν οι τρεις βαθμοί, πήγαν στο «σακούλι» του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για τον ποιος ήταν ο πιο πολύτιμος:

«Κερδίσαμε, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε γκολ. Δυσκολευτήκαμε να φτάσουμε στο 2-0 και δεν στέκομαι σε ποιος έβαλε τα δύο γκολ, στέκομαι σε αυτόν που ρίσκαρε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, γιατί είμαι θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε επιθετικά. Μένω στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ:

«Πρέπει να δούμε τα παιχνίδια σαν ένα από τα υπόλοιπα. Να είμαστε ο εαυτός μας, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, χωρίς να κάνουμε καινούργια πράγματα, όπου όταν τα κάνουμε δεν μας βγαίνουν. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ματς, σαν ένα από τα υπόλοιπα, γνωρίζοντας πως ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός. Να πιέσουμε ψηλά, να είμαστε στην αντίπαλη περιοχή και να κάνουμε το δικό μας ματς, όπως ξέρουμε, για να κυριαρχήσουμε».