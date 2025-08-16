Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για τη φιλική αναμέτρηση με την Ίντερ. Γιατί θα απουσιάσει ο Ουκρανός φορ;

Μία εβδομάδα πριν την έναρξη της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός αναμένεται το τελευταίο του φιλικό τεστ, το οποίο είναι και πάλι δυνατό, όπως και το προηγούμενο με τη Νάπολι.

Αυτή τη φορά, αντίπαλος θα είναι η Ίντερ, πριν οι Πειραιώτες ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Τι δείχνουν οι δοκιμές του Μεντιλίμπαρ στη θέση του τερματοφύλακα Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να καταλήξει σε μία απόφαση, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού.

Παρ’ όλα αυτά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει μία απουσία, κόντρα στους «νερατζούρι». Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός προτίμησε να τον προφυλάξει, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πώς ο Ντε Μπρόινε είπε «συγγνώμη» στον Πνευμονίδη, για το σκληρό του μαρκάρισμα; Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στο Νάπολι – Ολυμπιακός (14/08, 2-1) έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Σταύρο Πνευμονίδη, αλλά μετά τη λήξη του ματς τού ζήτησε ένα «ιδιαίτερο συγγνώμη».

Πλέον, μένει να φανεί ποιος θα πάρει φανέλα βασικού στην κορυφή της επίθεσης, στο φιλικό με την Ίντερ, αφού ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είχε αγωνιστεί και σε εκείνο με τους «παρτενοπέι».

Αξίζει να σημειωθεί πως από το ματς με τον Αστέρα, θα απουσιάσει σίγουρα ο Ρεμί Καμπελά λόγω τιμωρίας, ενώ αβέβαιη είναι και η παρουσία του Ζέλσον Μαρτίνς.