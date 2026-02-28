Μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στη Stoiximan Super League. Λούκα Γιόβιτς και Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχουν την πρωτιά, όμως ποιος είναι πιο κυνικός;

Η Stoiximan Super League είναι σε πολλά «μέτωπα». Από τη μία έχουμε τις «μονομαχίες» για την κορυφή, την παραμονή, αλλά και τα Play Offs.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα μία «κόντρα», που έχει… γεννηθεί τον τελευταίο καιρό. Τι αφορά αυτή; Τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, για την κανονική διάρκεια.

Ποιοι είναι οι δύο ποδοσφαιριστής, που τη -δεδομένη στιγμή- έχουν τον «πρώτο λόγο»; Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Λούκα Γιόβιτς!

Οι δύο επιθετικοί έχουν σκοράρει από 13 τέρματα και δείχνουν πως αυτοί θα είναι που «μονομαχήσουν» και για το βραβείο.

Όμως, ποιος είναι ο πιο κυνικός; Ποιος «σπαταλάει» τις λιγότερες ευκαιρίες, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα;

Ποιος είναι ο πιο κυνικός;

Θα ξεκινήσουμε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που τον τελευταίο καιρό, περνάει ένα μικρό «ντεφομμάρισμα». Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως έχει μεγάλη «καταπόνηση», εξαιτίας και του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Τα 13 του γκολ στο πρωτάθλημα, έχουν έρθει έπειτα από 60 προσπάθειες, ενώ 29 σουτ του, έχουν καταλήξει εντός εστίας. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε ότι τα xGoals του είναι 11.67, ενώ βρίσκει δίχτυα μία φορά κάθε 107 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, έχει χάσει αρκετές «μεγάλες ευκαιρίες», αφού σύμφωνα με το Sofascore, φτάνουμε στον αριθμό «16».

Από εκεί και πέρα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, αν και άργησε να βρει τα πατήματά του, τον τελευταίο καιρό κάνει απίθανα πράγματα.

Τα 13 γκολ που έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα, έχουν προέλθει έπειτα από 58 τελικές προσπάθειες, με τις 22 εξ αυτών να έχουν πορεία προς την εστία.

Την ίδια ώρα, τα xGoals του είναι 11.71, ενώ βρίσκει ένα γκολ κάθε 118 λεπτά συμμετοχής στη Stoiximan Super League.

Πόσες είναι οι μεγάλες ευκαιρίες, που έχει «πετάξει» στα σκουπίδια; Ο αριθμός είναι διψήφιος, αλλά μικρότερους του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς μετράει 11.

Ωστόσο, το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο. Όμως, μία καλύτερη «ματιά» στα πεπραγμένα τους, ποτέ δεν πάει χαμένη…