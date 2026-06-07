Λέο Μάτος και ΠΑΟΚ ξανά στην ίδια «σελίδα», με τον Βραζιλιάνο να κάνει πράξη, τα όσα είχε πει στους Betarades, πριν από τρία χρόνια!

O Λέο Μάτος επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια. Ο ΠΑΟΚ «τρέχει» τον σχεδιασμό της νέα σεζόν, προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές.

Γι’ αυτό και αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» του σε δύο πολύ αγαπητά του πρόσωπα. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής και ο Λέο Μάτος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή.

Και αν ο πρώτος ήταν ήδη στον ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να επιστρέψει έπειτα από έξι χρόνια, από ένα διαφορετικό «πόστο», κάνοντας πράξη τα όσα είχε πει στους Betarades!

The mission remains the same.



Different roles. Same passion.



Andre and Leo are back together! #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tYzjiT2g4Q — PAOK FC (@PAOK_FC) June 7, 2026

Η «πόρτα» του Λέο Μάτος ήταν πάντα «ανοιχτή»

Πριν από τρία χρόνια οι Θοδωρής Ρίγανης και Αριστοτέλης Σαββίδης ταξίδεψαν στη Βραζιλία για απολαυστικές συνεντεύξεις.

Μία εξ αυτών ήταν και με τον Λέο Μάτος. Τότε, ο Βραζιλιάνος είχε αποφασίσει να μην μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο, μετά την απόσυρσή του.

Γι’ αυτό και το 2023 έγινε τεχνικός διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα. Σε ερώτηση που του είχε γίνει, αν θα ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ είχε και μία ξεκάθαρη απάντηση.

Ο Λέο Μάτος είχε τονίσει πως πάντα θα είναι «ανοιχτή» η πόρτα του, για μία πιθανή «επανασύνδεση».

«Αγαπάω το ποδόσφαιρο, το να βρίσκομαι σε μεγάλους συλλόγους. Στο μέλλον, φυσικά. Αν μου δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψω, ευχαρίστως θα το έκανα. Στην ομάδα που αγαπώ, που πέρασα τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Αν μου κάνει πρόταση η ομάδα στο μέλλον σίγουρα θα δεχτώ, γιατί αγαπάω τον σύλλογο», αυτά ήταν και τα λόγια του Βραζιλιάνου πρώην ποδοσφαιριστή.

Και να που τελικά, μερικά χρόνια αργότερα οι δύο πλευρές, άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο, αλλά στην ίδια «σελίδα»…