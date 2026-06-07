Ο Πάμπλο Μαφέο όλα δείχνουν ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Ένας παίκτης που έχει μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία με τον Λιονέλ Μέσι.

Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον «εκλεκτό» του, για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Πάμπλο Μαφέο, σύμφωνα με πολλά Μέσα της Ισπανίας, θα αποτελεί παίκτη των Πειραιωτών τη νέα σεζόν.

Ο 28χρονος έχει συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στη La Liga, με τη φανέλα της Μαγιόρκα, ενώ έχει περάσει (και) από τα «φυτώρια» της Μάντσεστερ Σίτι.

🎙️ Informa @deportescopebal



🇬🇷 Pablo Maffeo al Olympiacos a cambio de alrededor de tres millones, casi cerrado



✍️🏼 Firma 3 temporadas con opción a 4



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/z5h0OkiawO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 6, 2026

Μάλιστα, έχει φορέσει τη φανέλα των «πολιτών» σε τρία επίσημα ματς, αλλά το 2019 είπε «αντίο», για να πάει στη Στουτγκάρδη έναντι 9.000.000 ευρώ.

Τι είναι αυτό που έχει «σημαδέψει» την καριέρα του; Μία πολύ ιδιαίτερη ιστορία με τον Λιονέλ Μέσι. Και ένα «τρόπαιο» που «κέρδισε», χάρη σε μία ατάκα του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, πριν από μερικά χρόνια!

#Fichajes Hora de mercado… El Mallorca tiene que soltar jugadores para afrontar su proyecto en Segunda… y hay equipos interesados en varios jugadores, claro https://t.co/btY9hMcFiR — MARCA (@marca) June 2, 2026

«Ο πιο σκληρός που έχω αντιμετωπίσει»

Ήταν Σεπτέμβρης του 2017, όταν ο Πάμπλο Μαφέο αντιμετώπισε πρώτη φορά τον νυν παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι.

Τότε ανήκε στην Τζιρόνα, καθώς διένυε τον τρίτο συνεχόμενο δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Από το 23ο λεπτό έπαιζε με κίτρινη κάρτα απέναντι σε μία φοβερή Μπαρτσελόνα, όμως, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να κάνει μία πολύ καλή εμφάνιση.

It reminded me of when Pablo Maffeo followed Messi around the whole match in 2017 😂😭 pic.twitter.com/yNmWFWJUwy — Gnochy (@GGnochy) November 16, 2025

Τελικά, η ομάδα του έχασε με 3-0, αλλά ο Πάμπλο Μαφέο «κέρδισε» ένα σπουδαίο… παράσημο, λίγα χρόνια αργότερα, χάρη σε εκείνο το ματς.

Οι δύο ποδοσφαιριστές «κοντραρίστηκαν» κι άλλες φορές, με τον Λιονέλ Μέσι να βγαίνει πάντα νικητής. Ωστόσο, ήθελε να βγάλει το… καπέλο στον Πάμπλο Μαφέο.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο «DAZN», για το ποιος είναι ο: πιο σκληρός αμυντικός που έχει αντιμετωπίσει, προς έκπληξη αρκετών απάντησε τον μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού!

«Ο Πάμπλο Μαφέο, όταν ήταν στην Τζιρόνα, ήταν ο πιο σκληρός αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει. Ποτέ δεν ήμουν από τους παίκτες που παραπονιούνται. Πιστεύω ότι η σωματική επαφή είναι μέρος του ποδοσφαίρου».

Remember Pablo Maffeo and What Messi said about him 👀 https://t.co/TceQamSMWc — Bᴀʀᴄ̧ᴀVᴇʀsᴇ (@BarcaVerse_) August 18, 2024

Ο 28χρονος μπακ, όταν άκουσε αυτή τη δήλωση δεν μπορούσε να το πιστέψει. Είχε μείνει «άφωνος» και είχε τονίσει στο «Athletic» πως ήταν λες και είχε «κερδίσει» κάποιο «τρόπαιο» στην καριέρα του.

Απλώς, με μία ατάκα του Λιονέλ Μέσι, που έφερε και ένα ξεχωριστό «παράσημο», για έναν παίκτη που κατά πάσα πιθανότητα θα τον βλέπουμε στην Ελλάδα από τη νέα σεζόν.

«Ήταν πολύ ξεχωριστό που το είπε ο Λέο. Για μένα είναι σαν να κέρδισα έναν τίτλο. Είναι η κορυφαία αναγνώριση από τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία. Χάσαμε εκείνο το παιχνίδι, αλλά αυτή η εμπειρία θα σημαδεύει για πάντα τη ζωή μου».