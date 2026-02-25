Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ίσως βρει στον δρόμο του έναν εμβληματικό ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο πλευρό του… Τσάβι; Κι όμως, μόνο απίθανο δεν θεωρείται το συγκεκριμένο σενάριο τις τελευταίες ώρες!

Όπως τονίζεται, η θέση του Βαλίντ Ρεγκραγκί θεωρείται επισφαλής και το Μαρόκο μάλλον βρίσκεται σε αναζήτηση του πιθανού αντικαταστάτη του.

Παρά το γεγονός πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έχει αποχωρήσει ακόμα, υπάρχουν κάποιες επαφές για τον διάδοχό του. Μεταξύ τους, είναι και ο θρυλικός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

🚨🚨| BREAKING: Morocco national football team have contacted former FC Barcelona head coach Xavi Hernandez as they search for a new manager.



No agreement has been reached yet, and sources indicate the 46-year-old would prefer to take the job after this summer’s World Cup.… pic.twitter.com/NSnUeV3qjQ — Goals Side (@goalsside) February 25, 2026

Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Τσάβι. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν δείχνει διατεθειμένος να αναλάβει την ηγεσία του Μαρόκου πριν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντίθετα, όπως αναφέρεται, θα προτιμούσε να αναλάβει χρέη προπονητή αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Μένει να φανεί εάν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα βρει τελικά στον δρόμο του τον Τσάβι, ως προπονητή της Εθνικής ομάδας της χώρας του!