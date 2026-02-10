Η καλύτερη επίθεση της Stoiximan Super League, έχει και δύο «μαέστρους», καθώς έχουν «φτιάξει» το 1/3 των γκολ του Λεβαδειακού!

Mία επίθεση, που πετάει «φωτιές»! Ο Λεβαδειακός έχει «τρελάνει» τους πάντες, με τα όσα κάνει και «γράφει» αριθμούς που είναι εντυπωσιακοί.

Τα 49 γκολ σε 20 αγωνιστικές της Stoiximan Super League είναι και η καλύτερη επίδοση του πρωταθλήματος.

Ο ΟΦΗ βρήκε… αντίδοτο, στο «τρελό» σερί του Λεβαδειακού (video) Σερί ήταν και… πάει για τον Λεβαδειακό, με την ομάδα της Βοιωτίας να θυμάται τη λέξη ήττα, μετά από αρκετούς αγώνες!

Ωστόσο, όλα αυτά τα τέρματα έχουν και μία διαφορετική «μετάφραση», καθώς το 1/3 έχουν «φτιαχτεί» μονάχα από δύο ποδοσφαιριστές!

Κι όμως, μονάχα δύο παίκτες έχουν δημιουργήσει τα 16 τέρματα της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου. Σε μία επίδοση, που αν μην τι άλλο είναι εντυπωσιακή.

Οι δύο δημιουργοί του Λεβαδειακού, που «σπάνε» τα κοντέρ

Αν κοιτάξουμε καλύτερα τoν πίνακα των ποδοσφαιριστών, με τις περισσότερες ασίστ θα μπορούσε να καταλάβουμε και για ποιους παίκτες μιλάμε.

Στην κορυφή θα βρούμε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που έχει οκτώ «σερβιρίσματα». Ωστόσο, έχει και δύο «συγκάτοικους».

Ποιοι είναι αυτοί; Οι παίκτες, που παίζουν στη δεξιά πλευρά του Λεβαδειακού! Κι όμως, αφού Τριαντάφυλλος Τσάπρας και Σεμπαστιάν Παλάσιος έχουν επίσης οκτώ ασίστ.

Ο Τσάπρας είναι μπακ, με αριθμούς που «ζηλεύουν» και… 10άρια! Ο Λεβαδειακός κάνει απίστευτα πράγματα τη φετινή σεζόν και έχει για «δημιουργό» τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, με αριθμούς που «ζηλεύουν» τα 10άρια!

Σε ό,τι αφορά τον Έλληνα αμυντικό θα δούμε πως οι αριθμοί του δεν «θυμίζουν» σε τίποτα έναν δεξιό μπακ, αφού τους «ζηλεύουν» μέχρι και τα 10άρια.

Αρκεί να σκεφτούμε, πως έχει δημιουργήσει 11 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ μετράει και 1.7 πάσες-κλειδιά ανά ματς!

Σχετικά με τον συμπαίκτη του τα πράγματα είναι το ίδιο εντυπωσιακά. Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος έχει «φτιάξει» 10 μεγάλες ευκαιρίες, ενώ έχει και 1.1 πάσες-κλειδιά ανά ματς!

Δύο ποδοσφαιριστές, που έχουν κάνει «θόρυβο» με τις εμφανίσεις τους και αν συνεχίσουν έτσι μπορεί να μην είναι καθόλου απίθανο να παραμείνουν στην κορυφή.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος τούς εμπιστεύεται, με… κλειστά μάτια και μέχρι στιγμής δικαιώνουν τον προπονητή τους.

Άλλωστε, μόνο μικρό κατόρθωμα δεν είναι δύο μονάχα παίκτες να έχουν «φτιάξει» το 32,6% της καλύτερης επίθεσης του πρωταθλήματος.