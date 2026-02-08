Σερί ήταν και… πάει για τον Λεβαδειακό, με την ομάδα της Βοιωτίας να θυμάται τη λέξη ήττα, μετά από αρκετούς αγώνες!

Ο Λεβαδειακός είναι χωρίς καμία αμφιβολία η μεγαλύτερη έκπληξη της φετινήσς Stoiximan Super League! Η ομάδα της Βοιωτίας πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν, κάνοντας μεγάλη προσπάθεια, ώστε να «χωθεί» στην 4άδα του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, ο ΟΦΗ (08/02, 3-2) ήρθε να του κόψει τη… φόρα στην 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης, σε ένα ματς-διαφήμιση για το ποδόσφαιρο.

Μόλις στο 8ο λεπτό ήρθε το προβάδισμα για την ομάδα του Νίκο Παπαδόπουλου, αλλά μέχρι το 37’ οι Κρητικοί είχαν φέρει «τούμπα» το ματς.

Η ισοφάριση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, ο Λεβάν Σενγκέλια «υπέγραψε» τη σπουδαία νίκη για την ομάδα του.

Κάπως έτσι, έλαβε «τέλος» και ένα «τρελό» σερί, που… έτρεχε ο Λεβαδειακός, καθώς τον τελευταίο καιρό είχε ξεχάσει τι θα πει η λέξη ήττα.

Κι όμως, καθώς είχε να φύγει με «άδεια χέρια», από κάποια αναμέτρησή του, από τα τέλη Νοέμβρη!

Το «τρελό» σερί του Λεβαδειακού

Πηγαίνουμε στις 30 Νοέμβρη. Τότε, ο ΠΑΟΚ (2-3) ήταν η ομάδα, που είχε «πληγώσει» τον Λεβαδειακό στην έδρα του.

Σε ένα ματς, που είχε λήξει και αυτό με το ίδιο ακριβώς σκορ, όπως με τον ΟΦΗ, μόνο που ο νικητής ήταν ο φιλοξενούμενος.

Η επιμονή του Τάισον ήταν το… μισό γκολ-νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό (video) Μία ΜΑΤΣΑΡΑ με τον ΠΑΟΚ να φεύγει με το «τρίποντο» από τη Λιβαδειά! Μπορεί ο Γιώργος Γιακουμάκης να ήταν ο «λυτρωτής», αλλά -τουλάχιστον- το… μισό γκολ ανήκει στον Τάισον!

Από τότε, οι Βοιωτοί δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους. Στα παιχνίδια τους υπήρχαν μόνο δύο αποτελέσματα! Νίκη ή ισοπαλίες, ανεξάρτητα στο ποια διοργάνωση είμαστε.

Για την ακρίβεια, το κλαμπ του Νίκου Παπαδόπουλου είχε επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες! Δηλαδή, παρέμεινε χωρίς ήττα, για 10 συνεχόμενους αγώνες!

Ωστόσο, ο ΟΦΗ ήρθε να βάλει «τέλος» σε ένα σερί, που μόνο σπάνια βλέπουμε. Πόσω μάλλον, από μία επαρχιακή ομάδα.