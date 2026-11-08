ΑΕΚ εναντίον του Λεβαδειακού (08/11, 17:00), σε μία αναμέτρηση που μπορεί να γυρίσει την «Ένωση» 25 χρόνια πίσω!

H τελευταία «αποστολή» της ΑΕΚ, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ακούει στο όνομα: Λεβαδειακός (08/11, 17:00).

Η «Ένωση» έβγαλε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με απαιτητικές αναμετρήσεις.

Ανάμεσά τους τα σπουδαία ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι (20/10, 5-1), Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 2-3), αλλά και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (01/11, 2-0)!

Πλέον, στόχος της είναι να μην «πετάξει» κι άλλους βαθμούς στη διαδρομή της προς την υπεράσπιση του τίτλου.

Με μεγάλο της «όπλο» να είναι η Allwyn Arena, αφού μοιάζει… ανίκητη στην έδρα της!

Ο Σταύρος Σταματής θα βρίσκεται στην ALLWYN Arena την Κυριακή 8 Νοεμβρίου για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.



🟡 Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί τον παίκτη των τεσσάρων πρωταθλημάτων (1989, 1992, 1993, 1994)… pic.twitter.com/pzxLEZGrGe — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 6, 2026

Η ΑΕΚ πάει για «τέλειο» ρεκόρ, έπειτα από 25 χρόνια

Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει 4/4 στην έδρα της και μάλιστα χωρίς να αφήνει περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους της.

Κι όμως, αφού τα συνολικά γκολ είναι 17-0, όταν παίζει στο «σπίτι» της!

Απέναντι στον Λεβαδειακό (08/11, 17:00) έχει την ευκαιρία να πετύχει, κάτι που δεν έχει γίνει τα τελευταία 24 χρόνια.

ΑΕΚ εντός VS ΑΕΚ εκτός, η τεράστια διαφορά στους αριθμούς Κανείς θα έλεγε πως η ΑΕΚ έχει παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Ένα στα εντός έδρας και ένα στα εκτός έδρας!

Πότε ήταν η τελευταία φορά που οι «κιτρινόμαυροι» μάζεψαν 15 βαθμούς, στις πρώτες πέντε εντός έδρας «αποστολές» τους;

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» στο μακρινό 2001! Τότε, η ΑΕΚ είχε κερδίσει κατά σειρά το Αιγάλεω, την Ξάνθη, τον Παναθηναϊκό, τον Ακράτητο, αλλά και τον Άρη. Από τότε, δεν είχε ποτέ ξανά «τέλειο» ρεκόρ στο «σπίτι» της. Θα καταφέρει να «θυμηθεί» τις αρχές του 21ου αιώνα;

Θα γνωρίζουμε σε λίγες ώρες.