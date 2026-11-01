Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ (01/11, 2-0) και έβαλε «στοπ» στο εντυπωσιακό σερί της «Ένωσης»!

To μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League «βάφτηκε» πράσινο!

Ο Παναθηναϊκός με σκόρερ τους Ανδρέα Τεττέη και Σαντίνο Αντίνο πήρε μία τεράστια νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (01/11, 2-0).

Σε ένα «τρίποντο» που τον έφερε ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος και στο +2 από τον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, μπήκε και «στοπ» σε ένα «τρελό» σερί της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς που κρατούσε για πάνω από έναν χρόνο!

Ξανά «στοπ» στο… 31 το σερί της ΑΕΚ

Πριν από λίγες ημέρες οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τα 31 συνεχόμενα παιχνίδια, χωρίς να έχουν χάσει στο πρωτάθλημα. Κάτι που έχει γίνει ξανά μονάχα δύο φορές στην ιστορία της.

Η «Ένωση» το είχε καταφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία της τη σεζόν 1977-78, όταν και ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι είχε «διαδεχτεί» τον Φράντισεκ Φάντροκ. Μάλιστα, εκείνη η αγωνιστική χρόνια είχε «συνδυαστεί» και με το νταμπλ!

Στην ίδια λίστα είναι και η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Από τον Γενάρη του 1992 έως και τον Φλεβάρη 1993 δεν είχε «γευτεί» την ήττα για 31 συνεχόμενα παιχνίδια.

Σε δύο σεζόν που στο τέλος τη βρήκε στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος!

Έπειτα από 33 χρόνια το σερί έφτασε ξανά στον συγκεκριμένα αριθμό. Ωστόσο, και πάλι βρήκε «στοπ».

Σε ένα σερί που τρεις φορές έχει φτάσει στην κορυφή, αλλά πάντα σταματάει στα 31 ματς χωρίς ήττες!