O Κώστας Μανωλάς στη συνέντευξη της ζωής του μιλάει για όλους και για όλα στους Betarades, με το δεύτερο μέρος να είναι στον «αέρα»!

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης του Κώστα Μανωλά στους Betarades είναι στον «αέρα»!

Ο Θοδωρής Ρίγανης και Αριστοτέλης Σαββίδης ταξίδεψαν στη Νάξο, για να συναντήσουν από κοντά τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Στο Part 2 «άνοιξε» τα χαρτιά του, για όσα έζησε στη Ρόμα, τη Νάπολι, το γκολ με την Μπαρτσελόνα, αλλά και τη δεύτερη πορεία του στους Πειραιώτες.

Μερικά αποσπάσματα από το Part 2 της συνέντευξης του Κώστα Μανωλά:

Για την πικρία της αποχώρησής του από τον Ολυμπιακό και το τηλεφώνημα Βρέντζου:

«Με παίρνει τηλέφωνο ο Γιάννης Βρέντζος και μου λέει: “Κώστα, εμείς αλλιώς τον ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό, πρέπει να βρούμε μια λύση”, ενώ οι μεταγραφές στην Ευρώπη είχαν πια τελειώσει. Αυτό είναι το τεράστιο παράπονό μου από τον Ολυμπιακό. Μου γύρισε το μυαλό, γιατί έχω κάνει τόσα πράγματα για την ομάδα, είχα βγάλει ρήτρες για να πάρουν περισσότερα λεφτά από μένα. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Δεν γίνεται να μην το ήξερε ο Πρόεδρος. Αφού με πήρε τηλέφωνο κάποιος εκ μέρους του, σίγουρα θα το γνώριζε. Τον Μαρινάκη τον θεωρούσα σαν πατέρα μου, γι’ αυτό και ένιωσα αυτή την τεράστια απογοήτευση».

Για το γεγονός πως ήταν διατεθειμένος να μείνει και να αναλάβει την ευθύνη:

«Εγώ δεν ήθελα να φύγω και να αποποιηθώ τις ευθύνες μου. Θα καθόμουν στον Ολυμπιακό να φάω και σκατά, αν χρειαζόταν. Ήμουν ο πρώτος αρχηγός της ομάδας και θα έμπαινα μπροστά, δεν θα έφευγα. Δεν φοβήθηκα ποτέ να πάρω ευθύνες, ακόμα κι αν δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Αλλά μόλις μου είπαν αυτά τα λόγια, βγήκε ο εγωισμός μου, γιατί ένιωσα σαν να με θεωρούν πλέον τελειωμένο».

Για το «βάπτισμα του πυρός» στη Ρόμα και τον πρώτο αγώνα χωρίς προπόνηση:

«Πήγα στη Ρώμη γύρω στις 26-27 Αυγούστου και στις 30 έπαιξα κατευθείαν βασικός. Πέρασα ιατρικά, έκανα μόλις μία προπόνηση και την άλλη μέρα παίζαμε αγώνα. Ο Γκαρσία περνούσε από τα δωμάτια πριν τους αγώνες και ήμουν μαζί με τον Βασίλη (Τοροσίδη). Μας λέει: “Κώστα παίζεις, Βασίλη παίζεις”. Τον κοιτάω τον Βασίλη και του λέω: “Τι λέει αυτός; Πώς θα παίξω με μία προπόνηση;” και μου απαντάει: “Άντε ρε, μπες μέσα, μη φοβάσαι τίποτα!”».

Για την απόφαση να πάει στη Ρόμα αγνοώντας το ενδιαφέρον της Άρσεναλ:

«Με το που τελείωσε το Μουντιάλ, είχα στο μυαλό μου να πάρω κατευθείαν μεταγραφή. Στον Ολυμπιακό είχα παίξει δύο χρόνια σε ένα τεράστιο σωματείο, είχα πάρει δύο πρωταθλήματα και είχα παίξει στο Champions League. Ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος μου έφερε την πρόταση της Ρόμα. Από τον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Άρσεναλ, αλλά εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Τους ξεκαθάρισα ότι θέλω να πάω στη Ρόμα, επειδή ήταν ήδη εκεί ο Τοροσίδης και ήθελα να έχω έναν δικό μου άνθρωπο για να εγκλιματιστώ πιο γρήγορα».

Για τη «χρυσή» πρόταση της Ζενίτ (40 εκατ.) που ναυάγησε για τα ρούβλια:

«Στη Ζενίτ θα έπαιρνα 40 εκατομμύρια ευρώ καθαρά στην τσέπη μου για τέσσερα χρόνια, χωρίς εφορίες και κρατήσεις. Πάω στο ραντεβού και μου λένε ότι στο συμβόλαιο τα λεφτά θα αναγράφονται σε ρούβλια. Τους λέω “όχι, μόνο σε ευρώ, δεν το δέχομαι αυτό”. Τους ξεκαθάρισα πως, επειδή είμαι προληπτικός, αν φύγω από τη συνάντηση δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω. Όταν πια είχα επιστρέψει στο σπίτι μου, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν “εντάξει, όλα θα γίνουν σε ευρώ”. Εγώ, όμως, τους απάντησα ότι πλέον είναι αργά για κλάματα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το Part 2 της συνέντευξης του Κώστα Μανωλά: