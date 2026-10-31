Κανείς θα έλεγε πως η ΑΕΚ έχει παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Ένα στα εντός έδρας και ένα στα εκτός έδρας!

Έχει ξεκινήσει ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα για την ΑΕΚ.

Η αρχή έγινε με τον ΠΑΟΚ (28/10, 3-1) και σειρά έχουν τα ματς με τον Παναθηναϊκό (01/11, 19:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (04/11, 19:45).

Μία τριάδα αναμετρήσεων που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην «οικονομία» της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.

Μέχρι στιγμής η «Ένωση» έχει παρουσιάσει δύο -σχεδόν- διαφορετικά πρόσωπα στην αγωνιστική χρονιά που διανύουμε.

Ένα εντός έδρας και ένα εκτός, με τους αριθμούς να «αποτυπώνουν» ακριβώς αυτό το γεγονός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς βίωσε στην Τούμπα κάτι που δεν είχε ζήσει ξανά στην ΑΕΚ Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βιώνει κάτι για πρώτη φορά, κατά την παρουσία του στην ΑΕΚ.

ΑΕΚ εντός VS ΑΕΚ εκτός

Μία γρήγορη ματιά στα παιχνίδια της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι αρκετή, για να καταλάβουμε αρκετά πράγματα.

Μακριά από το «σπίτι» της η ΑΕΚ έχει ρεκόρ δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες.

Παράλληλα, σε αυτά τα ματς έχει δεχτεί 14 τέρματα, ενώ έχει σκοράρει εννέα.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουμε μία τελείως διαφορετική εικόνα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βρει το πώς να «πνίγουν» τους αντιπάλους τους, με τους αριθμούς τους να προκαλούν «ζάλη»!

Εντός έδρας συνεχίζει να είναι «απόλυτη», έχοντας 7/7 σε όλες τις διοργανώσεις, που έχει παίξει τη φετινή σεζόν!

Πόσα τέρματα έχει σκοράρει; Συνολικά, σταματάμε στον αριθμό 30! Δηλαδή, έχει 4.2 γκολ μέσο όρο στο γήπεδό της ανά παιχνίδι, ενώ την ίδια ώρα έχει μαζέψει μονάχα μία φορά την μπάλα από τα δίχτυα της.

Και αυτή ήταν στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό (17/09, 8-1), που είχε κάνει… θραύση στην επίθεσή της!

Σε ένα ΑΕΚ εντός VS ΑΕΚ εκτός, που τα νούμερα παρουσιάζουν και μία διαφορετική εικόνα.