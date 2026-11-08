Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αλέσιο Λίσι δεν τίθενται για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Τι είχε συμβεί στη μοναδική τους συνάντηση στη La Liga;

Ιμανόλ Αλγουαθίλ και Αλέσιο Λίσι ετοιμάζονται να τεθούν αντιμέτωποι για δεύτερη φορά στην προπονητική τους καριέρα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (08/11, 21:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, λίγο πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 22 πόντους, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι στην τέταρτη, με 18.

Πριν από αυτό το μεγάλο ματς, έχει ενδιαφέρον να «ανατρέξουμε» στη μοναδική συνάντηση, έως τώρα, των δύο προπονητών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στη La Liga.

Πρόκειται μία αναμέτρηση κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Ο Λίσι, ως προπονητής της Λεβάντε, υποδεχόταν τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όπου βρισκόταν ο Αλγουαθίλ.

Οι γηπεδούχοι από τη μία πάλευαν για την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία, ενώ από την άλλη ο σύλλογος από το Σαν Σεμπαστιάν έψαχνε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η Λεβάντε προηγήθηκε με 1-0 στο 53’, αλλά η Ρεάλ Σοσιεδάδ απάντησε λίγο αργότερα, στο 66’, φέρνοντας το ματς σε ισορροπία. Εν τέλει, όλα κρίθηκαν από ένα πέναλτι στο 90ό λεπτό, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Ο «πονοκέφαλος» που δεν… έχει ο Αλγουαθίλ και η «καλύτερη είδηση για έναν προπονητή» Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του και στον ευχάριστο «πονοκέφαλο» που έχει εν όψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Πάντως, το εν λόγω πέναλτι σήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων από την πλευρά των Βάσκων, οι οποίοι θεωρούσαν πως είχαν αδικηθεί από τη συγκεκριμένη απόφαση.

Το βράδυ της Κυριακής (08/11, 21:00), οι δύο προπονητές θα τεθούν και πάλι αντιμέτωποι, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ψάχνει «εκδίκηση» απέναντι στον Αλέσιο Λίσι.