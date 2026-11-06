Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στάθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του και στον ευχάριστο «πονοκέφαλο» που έχει εν όψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ φάνηκε αρκετά ευδιάθετος εν όψει της επικείμενης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (08/11, 21:00). Κάτι πολύ λογικό, καθώς οι Πειραιώτες προέρχονται ένα αήττητο σερί 10 αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις.

Το βράδυ της Κυριακής θα επιστρέψουν στο «σπίτι» τους, στο κατάμεστο -για άλλη μια φορά- «Γ. Καραϊσκάκης», για να υποδεχθούν τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Magenta TV, ο Βάσκος τεχνικός τόνισε, μεταξύ άλλων, πως αυτή τη στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι (σ.σ. με εξαίρεση όσους ταλαιπωρούνται από μακροχρόνιους τραυματισμούς). Μάλιστα, ανέφερε πως όλοι «διψούν» για να αγωνιστούν. Γεγονός που τον ικανοποιεί απόλυτα και δεν αποτελεί «πονοκέφαλο», όπως υπογράμμισε, αλλά αντίθετα είναι η «καλύτερη είδηση για έναν προπονητή».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στη Ρεν: «Πιστεύω ότι υπήρξαν κι άλλα παιχνίδια στα οποία αγωνιστήκαμε καλά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν εκτός έδρας αγώνας για το Europa League, σε ένα γήπεδο όπου είναι δύσκολο ακόμη και να δημιουργήσεις ευκαιρίες, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι.

Πιστεύω πως βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνιση όλων των παικτών. Τώρα θέλουμε να κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον πολύ καλό, όμορφο μήνα. Και τι καλύτερο από ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας; Θέλουμε να πάμε στη διακοπή των εθνικών ομάδων με καλή γεύση».

Για το αν πονοκεφαλιάζει για την ενδεκάδα με τον ΠΑΟΚ, μετά την ικανοποίηση του από όσους αγωνίστηκαν κόντρα στη Ρεν: «Το λέω πάντα: είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βάθος στο ρόστερ και να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες. Είμαστε τυχεροί γιατί αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν πολύ να αγωνιστούν. Υπάρχει ανταγωνισμός, υγιής συναγωνισμός, και αυτό κάνει καλό στην ομάδα.

Όποιος μπαίνει στο γήπεδο γνωρίζει ότι πρέπει να δίνει το 100%, για να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί στην ομάδα και στον σύλλογο. Αυτά είναι εξαιρετικά νέα. Δεν είναι πονοκέφαλος για τον προπονητή. Όλοι οι προπονητές θέλουμε να έχουμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους».

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Τα ντέρμπι είναι πάντα δύσκολα. Ξέρουμε όμως ότι παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον μήνα. Ήταν πολύ καλός μήνας, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε.

Τα ντέρμπι πρέπει να τα παίζεις με καθαρό μυαλό, αλλά κυρίως με πάθος και καρδιά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ντέρμπι. Οι φίλαθλοί μας θέλουν πολύ να κερδίζουμε τέτοια παιχνίδια, όπως άλλωστε και οι παίκτες μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Για το αν είναι όλοι διαθέσιμοι: «Όπως είπαμε και πριν, όταν έρχονται καλά αποτελέσματα, ακόμη κι αν παίζουμε κάθε τρεις ημέρες, οι παίκτες αναρρώνουν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι διαθέσιμοι. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτή είναι η καλύτερη είδηση για έναν προπονητή».