Ο Ρέμο Φρόιλερ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πολυτιμότερους ποδοσφαιριστές του φετινού Ολυμπιακού.

Πέρα από την εμπειρία που διαθέτει, ο Ελβετός μέσος έχει βγει μπροστά σε πληθώρα περιπτώσεων για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, όταν η μπάλα «καίει». Είναι χαρακτηριστικό πως, μέχρι στιγμής, μετρά 4 ασίστ, οι οποίες έχουν έρθει όλες σε νικητήρια γκολ!

Πρώτα είχε τη σέντρα για το γκολ του Γιάρεμτσουκ στο 2-1 κόντρα στη Γιαγκελόνια. Έπειτα, με νέα σέντρα, βρήκε τον Σάλιακα για το 0-1 στη Λειβαδιά. Στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό μοίρασε με το κεφάλι στον Ρέτσο, για να γράψει το 1-0, ενώ είχε την ασίστ και για το buzzer-beater του Ζέλσον Μαρτίνς στη Λεωφόρο, απέναντι στην Κηφισιά (31/10, 2-3).

🇨🇭🎯 Remo Freuler appreciation post pic.twitter.com/jVZRjGG4ZG — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2026

Πέρα από τις ασίστ, ωστόσο, ο Ρέμο Φρόιλερ διατηρεί και μία πρωτιά για τον Ολυμπιακό, η οποία επιβεβαιώνει πως είναι… αειθαλής! Στα 34 χρόνια του, ο έμπειρος χαφ αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που «καταπίνει», κατά μέσο όρο, τα περισσότερα χιλιόμετρα για τους Πειραιώτες στην Stoiximan Super League, έως τώρα!

Συγκεκριμένα, σε αυτές τις πρώτες εννέα αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος, τρέχει 10.8 χιλιόμετρα ανά παιχνίδι, όντας πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία για τον Ολυμπιακό. Οι δύο που συμπληρώνουν τη συγκεκριμένη λίστα είναι οι συνοδοιπόροι του στη μεσαία γραμμή. Ο λόγος, φυσικά, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, με 10.7 χιλιόμετρα ανά ματς, και τον Σαντιάγο Έσε, με 10.3 χιλιόμετρα ανά ματς.

Ο «Iron Man» Ρέμο Φρόιλερ, λοιπόν, δεν έχει σταματήσει να… τρέχει και αποδεικνύει πως διαθέτει ό,τι χρειάζεται, για να συνεισφέρει στον Ολυμπιακό με πολυδιάστατο τρόπο.