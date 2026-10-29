Μία μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ, που έχει πετύχει ό,τι καμία άλλη ελληνική ομάδα κόντρα στον Μάρκο Νίκολιτς!

Μία πολύ σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ που έδωσε τις δικές του «απαντήσεις».

Οι Θεσσαλονικείς τον τελευταίο καιρό δεν… πατούσαν καλά, αλλά πήραν ένα «τρίποντο» που τους φέρνει προσωρινή ηρεμία.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον είναι στην pole position, για να κερδίσουν μία θέση στην 4άδα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Τα γκολ των Σιμόν Μπανζά, Σόλα Σορετίρε και Σερίφ Εντιαγέ ήταν αυτά που «χώρισαν» τις διαφορές με την ΑΕΚ (28/10, 3-1).

Σε μία αναμέτρηση που η ομάδα του Αλέσιο Λίσι πέτυχε κάτι που καμία άλλη στην Ελλάδα δεν έχει πετύχει!

Ο Μάρκο Νίκολιτς βίωσε στην Τούμπα κάτι που δεν είχε ζήσει ξανά στην ΑΕΚ Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βιώνει κάτι για πρώτη φορά, κατά την παρουσία του στην ΑΕΚ.

Το ξεχωριστό κατόρθωμα του ΠΑΟΚ, απέναντι στον Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς, από όταν έχει «πατήσει» το πόδι του στη χώρα μας, έχει κάνει τρομέρα πράγματα.

Μόλις στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ το έκανε με «θόρυβο».

Η «Ένωση» παραμένει πάνω από έναν χρόνο χωρίς ήττα, με ένα «τρελό» σερί που έχει «χτίσει»!

Οι ήττες στα εγχώρια ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, αφού μόνο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν πάρει «τρίποντα» απέναντί της, για το πρωτάθλημα.

Στο Κύπελλο Ελλάδας ο ΟΦΗ ήταν το μοναδικό κλαμπ που είχε κερδίσει την ΑΕΚ. Αυτές ήταν όλες κι όλες οι ήττες της στα εγχώρια ματς!

Τις τελευταίες ώρες προστέθηκε ακόμα μία, αλλά από την ίδια ομάδα. Τι σημαίνει αυτό;

Ο ΠΑΟΚ έγινε ο μοναδικός ελληνικός σύλλογος, που έχει δύο νίκες κόντρα στον Μάρκο Νίκολιτς, από όταν ήρθε στα μέρη μας!

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι ο μοναδικός. Κι όμως, αφού η Τσέλιε είχε κερδίσει την ΑΕΚ δις την προηγούμενη σεζόν.

Μία στη League Phase του Conference League, και μία για τους «16» της διοργάνωσης.

Με τη δεύτερη νίκη να μην έχει… αντίκρισμα, αφού η «Ένωση» πήρε την πρόκριση, για τα προημιτελικά.