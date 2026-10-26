Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε, έφτιαξε ευκαιρίες, αλλά την… πάτησε στην Κρήτη και ηττήθηκε από τον ΟΦΗ (25/10, 2-1).

O ΠΑΟΚ «πέταξε» κι άλλους βαθμούς στη Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν εξ αρχής δύσκολη «αποστολή», καθώς είχαν ταξιδέψει στην Κρήτη, για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (25/10, 2-1).

Τελικά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη κατάφερε να πετύχει ακόμα μία μεγάλη νίκη, σε μία ματσάρα για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε μία αναμέτρηση που ο «Δικέφαλος του Βορρά», που δημιούργησε, έφτιαξε ευκαιρίες, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήρθε.

Ακόμα και αν «έζησε» το καλύτερό του επιθετικά παιχνίδι, έφυγε με… άδεια τα χέρια.

Το ματς που θέλει να «ξαναζήσει» και το αποτέλεσμα που θέλει να «ξεχάσει»

Αν ρίξει κανείς μία ματιά στους αριθμούς του ΠΑΟΚ θα παρατηρήσει πως το ένα γκολ που πέτυχε μοιάζει «φτωχό».

Οι Θεσσαλονικείς είχαν συνολικά 26 τελικές προσπάθειες, με τις οκτώ εξ αυτών να είναι στην εστία.

Παράλληλα, είχε 58% κατοχή της μπάλας, πέντε μεγάλες ευκαιρίες, εννέα κόρνερ, ενώ είδε τον Κλίντμαν Λίλο να αποκρούει επτά σουτ του!

Πώς «μεταφράστηκαν» όλα αυτά; Σε 2.20 xGoals, για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι. Σε ένα ματς που δεν έχει «ξαναζήσει» τουλάχιστον στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Κι όμως, αφού ο ΠΑΟΚ ουδέποτε είχε ένα τόσο «ολοκληρωμένο» ματς στο επιθετικό του τρίτο.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και έτσι δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη, αλλά ούτε καν με τον βαθμό της ισοπαλίας.