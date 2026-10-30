Ακόμα και αν το έχει κάνει «αθόρυβα» ο Έλμιν Ραστόντερ είναι ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού, που έχει φωνάξει «παρών» σε όλες τις διοργανώσεις!

O Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με X-Factor τον Έλμιν Ραστόντερ!

Ο επιθετικός από τη Βόρεια Μακεδονία μπορεί να μην έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά όποτε έχει την ευκαιρία φωνάζει «παρών».

Το ίδιο έκανε και απέναντι στον Άρη (28/10, 2-1), που με τακουνάκι στο 90ό λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό το τέρμα του, εκτός από τους τρεις βαθμούς για την ομάδα του, είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον ίδιο.

Μπορεί συγκριτικά, με τους άλλους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, να έχει τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά έχει πετύχει κάτι που κανείς άλλος δεν έχει κάνει!

Τι ακριβώς έχει καταφέρει; Να ολοκληρώσει το… παζλ των διοργανώσεων! Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη σεζόν του με τον «Γολγοθά» των προκριματικών Ευρώπης.

Αρκετές ήταν οι φορές που τα βρήκε… σκούρα και αυτό ακριβώς έγινε κόντρα στην Πάκσι.

Απέναντι στην ουγγρική ομάδα όλα έδειχναν ότι οδεύουμε για παράταση, αλλά στο 85ο λεπτό της ρεβάνς ο Έλμιν Ραστόντερ έδωσε τη λύση και μαζί και την πρόκριση!

Στη Stoiximan Super League, όπως και στη League Phase του Conference League δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα από μία φορά, σε κάθε διοργάνωση! Τι σημαίνει αυτό;

Τα τέρματά του που είναι τέσσερα, έχουν έρθει όλες σε διαφορετικούς θεσμούς.

Κάτι που κανείς συμπαίκτης του δεν έχει καταφέρει, καθώς είναι ο μόνος με γκολ σε προκριματικά Ευρώπης, Conference League, πρωτάθλημα και Superbet Κύπελλο Ελλάδας!

Με ένα… 4/4 που σίγουρα θα κάνει χαρούμενο τόσο τον Έλμιν Ραστόντερ, όσο και τον Τζέικομπ Νίστρουπ.