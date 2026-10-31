Η εκτός έδρας «αποστολή» του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά (31/10, 19:00), μπορεί να τον «αναγκάσει» να… ζήσει ό,τι δεν έχει κάνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» ένα πολύ εντυπωσιακό σερί τον τελευταίο καιρό. Συνεχόμενες νίκες, που έχουν φέρει τους Πειραιώτες, σε μία εξαιρετική θέση σε όλες τις διοργανώσεις.

Η επόμενη «αποστολή» τους είναι στη Λεωφόρο στην αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά (31/10, 19:00).

Σε μία αναμέτρηση που οι «ερυθρόλευκοι» δεν θέλουν να έχουν… απώλειες, πριν την επόμενη ευρωπαϊκή τους «μάχη»!

Και αν τα καταφέρουν θα «ζήσουν» ό,τι δεν έχουν καταφέρει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει… άριστα εκτός έδρας

Τη σεζόν 2021-22 ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις εκτός έδρας «υποχρεώσεις» τους με πέντε νίκες!

Από τότε, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν καν… πλησιάσει αυτήν την επίδοση.

Ωστόσο, τη φετινή αγωνιστική χρονιά τα πηγαίνουν εξαιρετικά. Μακριά από το «σπίτι» τους πάντα παίρνουν κάτι από τα ματς τους.

Κι αυτό, γιατί μετρούν τρεις νίκες, αλλά και μία ισοπαλία, σε τέσσερις αναμετρήσεις για τη Stoiximan Super League.

Αυτή είναι και μία από τις καλύτερες επιδόσεις τους, μετά από την… τέλεια εκκίνηση το 2021! Ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να πετύχουν ό,τι δεν έχουν καταφέρει τα τέσσερα χρόνια.

𝐏𝐢𝐫𝐚𝐞𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐚 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲. 🔴⚪️



5 goals. +3 points. Nothing better. 👌🏻 pic.twitter.com/SyuXNHS3eX — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 25, 2026

Αρκεί να καταφέρουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους απέναντι στην Κηφισιά (31/10, 19:00).

Το αν θα τα πετύχει, θα γίνει γνωστό σε όλες ώρες…