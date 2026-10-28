Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βιώνει κάτι για πρώτη φορά, κατά την παρουσία του στην ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ έβαψε «ασπρόμαυρο» το ντέρμπι «Δικεφάλων» με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας στην Τούμπα με 3-1 (28/10).

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι πήρε μία σπουδαία νίκη, κυρίως για να «φτιάξει» ξανά την ψυχολογία της, μπαίνοντας από νωρίς μπροστά στο σκορ με τον Μπάνζα. Ο Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε με την έναρξη του δεύτερου μέρους, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε την απάντηση, πρώτα με τον Σορετίρε και έπειτα με τον Εντιαγέ.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στους 7 βαθμούς και άφησαν πίσω την «Ένωση». η οποία έμεινε στους 6 πόντους.

Πάντως, στην αναμέτρηση της Τούμπας, η ΑΕΚ βίωσε κάτι για πρώτη φορά, επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς.

Από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου ο Σέρβος προπονητής, το καλοκαίρι του 2025, οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν δεχθεί ποτέ τρία γκολ σε ένα ματς, σε αναμετρήσεις για τις εγχώριες διοργανώσεις. Δηλαδή, την Stoiximan Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και το Superbet Super Cup.

Κι όμως, στη Θεσσαλονίκη ήρθε η ώρα για το… φινάλε στο συγκεκριμένο σερί. Μάλιστα, ο Νίκολιτς ηττήθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο της Τούμπας, στην τέταρτη επίσκεψή του κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Το 2018 είχε περάσει νικηφόρα την έδρα των «ασπρόμαυρων», ως προπονητής της Βίντι, ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε δύο ισοπαλίες, όντας στον πάγκο της ΑΕΚ.