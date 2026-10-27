Μεγάλο «σοκ» υπέστη ο Παναθηναϊκός, καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), ο Αζεντίν Ουναΐ έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.
Μετά τη δεύτερη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έχει τραυματιστεί αρκετά πιο σοβαρά, συγκριτικά με την πρώτη διάγνωση που είχε γίνει, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR (18/10, 5-1).
Έτσι, ο Ουναΐ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.
Την Πέμπτη (29/10), λοιπόν, αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μια απόφαση που ελήφθη ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα υποτροπής και να διασφαλιστεί η ομαλότερη δυνατή αποθεραπεία του.
Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο 26χρονος Μαροκινός χαφ θα μπει άμεσα σε πρόγραμμα σταδιακής ενδυνάμωσης, με τις αρχικές εκτιμήσεις να προσδιορίζουν την αγωνιστική του επιστροφή στα Play Offs της Stoiximan Super League, στις αρχές Απριλίου.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος χάνει ένα βασικό του γρανάζι για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα κριθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του.
Στο «τριφύλλι» υπάρχει πάντως η σχετική τεχνογνωσία, καθώς σε παρόμοια επέμβαση, αν και στον τένοντα του τετρακέφαλου και όχι του δικέφαλου όπως στην περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, είχε υποβληθεί και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος χάρη στην άψογη συνεργασία του με το ιατρικό τιμ κατάφερε να επανέλθει φέτος σε κορυφαίο επίπεδο.