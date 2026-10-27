Ο Παναθηναϊκός υπέστη ένα σοβαρό «σοκ», καθώς ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ απεδείχθη αρκετά σοβαρότερος.

Μεγάλο «σοκ» υπέστη ο Παναθηναϊκός, καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (27/10), ο Αζεντίν Ουναΐ έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Μετά τη δεύτερη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έχει τραυματιστεί αρκετά πιο σοβαρά, συγκριτικά με την πρώτη διάγνωση που είχε γίνει, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR (18/10, 5-1).

Έτσι, ο Ουναΐ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

O Nίστρουπ «έδειξε» το πώς θα παρουσιάσει τον Παναθηναϊκό, χωρίς τον Ουναΐ (video) Ένα μεγάλο «σοκ» για τον Παναθηναϊκό, με τον Αζεντίν Ουναΐ να επιστρέφει από το 2027. Πώς σκέφτεται να καλύψει το κενό του ο Τζέικομπ Νίστρουπ;

Την Πέμπτη (29/10), λοιπόν, αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, μια απόφαση που ελήφθη ώστε να εκμηδενιστεί η πιθανότητα υποτροπής και να διασφαλιστεί η ομαλότερη δυνατή αποθεραπεία του.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο 26χρονος Μαροκινός χαφ θα μπει άμεσα σε πρόγραμμα σταδιακής ενδυνάμωσης, με τις αρχικές εκτιμήσεις να προσδιορίζουν την αγωνιστική του επιστροφή στα Play Offs της Stoiximan Super League, στις αρχές Απριλίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος χάνει ένα βασικό του γρανάζι για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα κριθεί από την ανταπόκριση του οργανισμού του.

Στο «τριφύλλι» υπάρχει πάντως η σχετική τεχνογνωσία, καθώς σε παρόμοια επέμβαση, αν και στον τένοντα του τετρακέφαλου και όχι του δικέφαλου όπως στην περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, είχε υποβληθεί και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος χάρη στην άψογη συνεργασία του με το ιατρικό τιμ κατάφερε να επανέλθει φέτος σε κορυφαίο επίπεδο.