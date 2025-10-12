«Όσα χρόνια και αν περάσουν, η τέχνη δεν ξεχνιέται», μία φράση που ταιριάζει απόλυτα στο «φαινόμενο», Ματιέ Βαλμπουενά!

Τι και αν διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του; Η ποιότητα του Ματιέ Βαλμπουενά παραμένει «αναλλοίωτη», μέσα στο πέρασμα του χρόνου!

Μετά τη θητεία του στην Athens Kallithea αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα, που αγαπήθηκε όσο λίγοι στην Ελλάδα.

Η υπόσχεση που τήρησε ο Βαλμπουενά & το κέρδος του Ολυμπιακού Ο Ματιέ Βαλμπουενά φορά ξανά τα «ερυθρόλευκα» και ο Ολυμπιακός προσθέτει ένα κομμάτι στο «παζλ» του, για να αλλάξει το μέλλον, με «πινελιά» από το… παρελθόν.

Ο Ολυμπιακός Β’, μετά από την απουσία του στο περσινό πρωτάθλημα της Super League 2, φώναξε ξανά «παρών».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει στην «αγορά», ώστε να πλαισιώσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με ανθρώπους έμπειρους.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Απίστευτος Βαλμπουενά: Στα… 40, ανάμεσα στους κορυφαίους του πρωταθλήματος! Ο Ματιέ Βαλμπουενά «αψηφά» την ηλικία του και… τρελαίνει τους πάντες στην Stoiximan Super League, όντας μεταξύ των κορυφαίων σε μία κατηγορία «κλειδί»!

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δέχτηκε την πρόσκληση και δείχνει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Μάλιστα, πριν από μία εβδομάδα, σκόραρε και πάλι φορώντας τα «ερυθρόλευκα».

Αυτό έγινε στην ήττα του Ολυμπιακού Β’ από την Καλαμάτα (05/10, 1-4). Πώς ήρθε το γκολ του 41χρονου; Με μία απευθείας εκτέλεση φάουλ! Άλλωστε, είναι γνωστό πως μιλάμε για έναν «ειδικό» σε τέτοιες καταστάσεις.

Μόλις την επόμενη αγωνιστική «χτύπησε» ξανά! Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν με 2-1, μέχρι και το 69’, από την Athens Kallithea, για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Ωστόσο, τότε ανέλαβε δράση ο Ματιέ Βαλμπουενά! Στο 70ό λεπτό έφερε το ματς στα… ίσα από το σημείο του πέναλτι και στο 77’ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του!

Και πάλι από μία στατική φάση! Και πάλι, με απευθείας εκτέλεση φάουλ! Ποιο είναι το πιο αξιοσημείωτο της υπόθεσης;

Πως στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού μετρούσε μόλις ένα γκολ από εκτέλεση φάουλ! Κι όμως, αυτό το είχε σε ένα ματς με τον Βόλο, όταν και στα… χασομέρια είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να «λυτρώσει» τους Πειραιώτες!

Ωστόσο, στη Super League 2 μπόρεσε να «ξεπεράσει» τον… Ματιέ της Stoiximan Super League με τους «ερυθρόλευκους», από τον Οκτώβριο!