Το Super Cup της Super League 2 κατέληξε στα «χέρια» της Καλαμάτας, αφού μπόρεσε να πετύχει κάτι που ήταν «άγνωστο» για τον Ηρακλή, εδώ και 15 μήνες!

Οι δύο ομάδες που έχουν «κλειδώσει» την άνοδό τους στη Stoiximan Super League, έχουν γίνει γνωστές εδώ και καιρό. Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα να αναδειχθεί η υπερπρωταθλήτρια της Super League 2, με την Καλαμάτα να κερδίζει τον τίτλο.

Στον τελικό του ΟΑΚΑ, το κλαμπ της Μαγνησίας κέρδισε με 1-0 (29/03) τον Ηρακλή και έγινε η δεύτερη ομάδα που κερδίζει τον τίτλο.

Ωστόσο, για να τα καταφέρει, έπρεπε να κάνει κάτι που είχαμε να δούμε πολλούς μήνες και αναφερόμαστε σε ένα τρομερό σερί που είχαν οι Θεσσαλονικείς. Tι ακριβώς εννοούμε;

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη «κουβαλούσε» μαζί της ένα εκπληκτικό ρεκόρ, απέναντι σε ομάδες της Super League 2.

Για την ακρίβεια, ο «Γηραιός» δεν είχε ούτε μία ήττα τη φετινή σεζόν για τη 2η τη τάξει διοργάνωση της Ελλάδας.

Μοναδικές φορές που έφυγε με «άδεια» χέρια ήταν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, απέναντι σε ΟΦΗ και Ολυμπιακό. Να πάμε και στην περασμένη αγωνιστική χρονιά;

Θα πρέπει να «γυρίσουμε» αρκετά πίσω, για να βρούμε την τελευταία ήττα του Ηρακλή από ομάδα της Super League 2.

Αυτό είχε συμβεί απέναντι στην ΑΕΛ στις 14 Δεκεμβρίου, όταν και ηττήθηκε με 1-2 στο γήπεδό του! Από τότε, ποτέ ξανά δεν είχε γνωρίσει ένα παρόμοιο αποτέλεσμα από κλαμπ της ίδια κατηγορίες.

Μέχρι και που τα «είπε» με την Καλαμάτα και το Super Cup. Δηλαδή, έμεινε αήττητος για κάτι παραπάνω από 15 ολόκληρους μήνες! Και σίγουρα, μιλάμε για ένα ρεκόρ που δεν βλέπουμε και πολύ συχνά.