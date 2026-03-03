Ο Καμπανιακός συμπλήρωσε τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στα playouts του Βόρειου ομίλου της Super League 2, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον Μακεδονικό. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το τρίποντο χάρη στο γκολ του Κωνσταντινίδη και άφησαν τους γηπεδούχους στο -6 από τη ζώνη παραμονής.

Το σύνολο του Απόστολου Χαραλαμπίδη προηγήθηκε στο 44’ με τον Δερμιτζάκη, όμως δεν διατήρησε το προβάδισμα. Ο Σαραγιώτης έφερε το ματς στα ίσα στο 68’, πριν ο Κωνσταντινίδης διαμορφώσει το τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις. Έτσι, η ομάδα από τη Χαλάστρα έμεινε στους 10 βαθμούς, ενώ ο Μακεδονικός έφτασε τους έξι.

Η φάση που ξεχώρισε ήταν το τέρμα της ισοφάρισης. Στο 68ο λεπτό, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός και ένας από τους αρχηγούς του Μακεδονικού σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ με τακουνάκι έξω από την περιοχή, με μία επαφή και ενώ είχε πλάτη στο τέρμα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Για τον 30χρονο στόπερ το γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν το πρώτο του σε 15 συμμετοχές τη φετινή σεζόν στη Super League 2. Παράλληλα, έβαλε τις βάσεις για την ανατροπή της ομάδας του Θάνου Κούρτογλου, που πανηγύρισε το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο της χρονιάς με το 2-1, το οποίο διαμορφώθηκε στο φινάλε με το γκολ του Βερχόφεν. Ήταν η πρώτη νίκη στα playouts και μόλις η δεύτερη συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα.