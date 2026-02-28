Η επιστροφή του Ηρακλή στη Stoiximan Super League είναι γεγονός! Μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια ο «Γηραιός» είναι ξανά πίσω, χάρη σε ένα τρομερό σερί!

Πλέον, γνωρίζουμε την πρώτη ομάδα από τη Super League 2, που του χρόνου θα είναι στα «μεγάλα σαλόνια»!

Ο Ηρακλής κέρδισε την Αναγέννηση Καρδίτσας (28/02, 0-1) με γκολ στο 89ο λεπτό από τον Κριστιάν Κούστα και τη νέα σεζόν θα είναι στη Stoiximan Super League.

Μία μεγάλη επιστροφή, καθώς η τελευταία φορά, που ο «Γηραιός» ήταν στην 1η κατηγορία της Ελλάδας ήταν τη σεζόν 2016-17!

Επομένως, μπήκε ένα «τέλος» σε εννέα ολόκληρα χρόνια αναμονής, για μία ομάδα που συνήθιζε να είναι στη μεγάλη κατηγορία.

Μπορεί να απομένουν ακόμα τρεις αγωνιστικές στα Play Offs ανόδου, αλλά ο Ηρακλής είχε «φροντίσει» από πιο πριν.

Έτσι και αλλιώς, το comeback ήρθε, χάρη σε ένα εξαιρετικό σερί που «έτρεχε» τους τελευταίους μήνες!

Το απίστευτο σερί του Ηρακλή

Ο Ηρακλής, παραμένει μέχρι και σήμερα, η μοναδική αήττητη ομάδα για τη φετινή σεζόν στη Super League 2! Κι όμως, αφού όλα τα άλλα κλαμπ, έχουν ηττηθεί τουλάχιστον από μία φορά.

Επομένως, μόνο και μόνο, αν μετρήσουμε τα παιχνίδια, που δεν έχει χάσει από τον Σεπτέμβρη και έπειτα για το πρωτάθλημα, θα βρούμε έναν μεγάλο αριθμό.

Ωστόσο, αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος! Το γιατί; Ο Ηρακλής μπορεί την περασμένη σεζόν να είχε χάσει την άνοδο, αλλά στις τελευταίες «στροφές» είχε εκπληκτικές εμφανίσεις.

Τι εννοούμε; Αρκεί να βρούμε την τελευταία του ήττα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλουμε να πούμε.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν να χάσουν από τις 14 Δεκέμβρη του 2024, όταν και ηττήθηκαν από την ΑΕΛ. Δηλαδή, παραμένουν αήττητοι σε επίπεδο της Super League 2, για παραπάνω από 14 ολόκληρους μήνες!

Αν «μεταφράσουμε» αυτό το σερί σε ματς; Τότε θα βρούμε, 25 νίκες και οκτώ ισοπαλίες, σε 33 παιχνίδια!

Ένα σερί, που σίγουρα, ήταν απίθανο και πλέον δεν θα έχει καμία σημασία και να συνεχιστεί. Άλλωστε, η επιστροφή είναι πλέον γεγονός!